Resultado das eleições: saiba quem ganhou para prefeito em Vitória em 2024

Com 100% da urnas apuradas, Vitória, capital do Espírito Santo, definiu a eleição para prefeito, de acordo com os resultados oficiais do TSE

Com folga nas pesquisas desde o início da campanha, lastreado pelos bons índices de aprovação de seu governo, o atual prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) não teve dificuldade para levar em primeiro turno a eleição da capital capixaba.

Com 100% das urnas apuradas, Pazolini venceu a disputa para Vitória com 56,22% dos votos válidos. João Coser (PT) ficou em segundo lugar, com 15,62% dos votos válidos.

Assim como no pleito anterior, Pazolini venceu seu principal adversário, o também ex-prefeito João Coser (PT), hoje deputado estadual. Na primeira vez, o ex-delegado e ex-deputado estadual registrou no segundo turno 58,50% (102.466 votos) dos votos válidos contra 41,50% (72.684 votos) do adversário petista.

O ex-auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo e titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Pazolini foi deputado estadual de 2019 a 2020, para logo depois chegar à prefeitura da cidade.

Natural da própria capital que comanda pela segunda vez, agora terá como companheira de gestão a vice-prefeita eleita a empresária Cris Samorini, ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Na eleição anterior, Pazolini teve por vice outra mulher, a capitã Estéfane.

O prefeito reeleito ganhou notoriedade em 2020 poucos meses antes das eleições municipais, quando com outros quatro deputados estaduais, incentivados pelo presidente Jair Bolsonaro, invadiu um hospital superlotado no Espírito Santo para filmar UTIs lotadas de pacientes por causa da pandemia de Covid-19.

Pazolini tem 42 anos, é casado, formado em Direito e pós-graduado em Segurança Pública. Já foi auditor do Tribunal de Contas e é delegado da Polícia Civil, tendo ficado conhecido na época em que atuou como titular da Delegacia Proteção à Crianças e Adolescentes (DPCA).