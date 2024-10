Raquel Lyra comemora crescimento do PSDB e vitória de aliados: "Pernambuco precisa seguir em frente"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O primeiro turno da eleição aconteceu no último domingo (6) e ressaltou a força de candidaturas do PSDB e do PSB. Juntos, os partidos já têm 63 prefeitos eleitos em todo o estado.

Em entrevista à Primeira Página, da Rádio Jornal, a governadora de Pernambuco Raquel Lyra comentou os resultados das eleições municipais no estado e reforçou apoio a candidaturas na Região Metropolitana do Recife (RMR) que vão disputar o segundo turno.

O PSDB, sigla da governadora, elegeu, até o momento, 32 prefeitos. Foi a legenda com mais vitórias em Pernambuco.

“Até agora, temos mais de 120 prefeitos aliados que estão nos partidos que compõem a nossa base e têm o nosso apoio direto. Eu não tenho dúvida nenhuma de que só temos a fortalecer esse conjunto político que compreende a mudança que a gente iniciou. Pernambuco precisa seguir em frente e se fortalecer nos municípios”, destacou Raquel Lyra.

RESULTADO NO RECIFE E DESEMPENHO NA RMR

A governadora também comentou o resultado da eleição no Recife, que reelegeu João Campos (PSB) com 78,11% dos votos válidos. Ela afirmou que telefonou para o prefeito da capital pernambucana antes do resultado para fortalecer a parceria entre as gestões.

“O desafio do Recife é extraordinário. A gente ainda tem a segunda capital mais desigual do Brasil, com um déficit habitacional muito grande. A pobreza e a fome são presentes na cidade e precisamos estar juntos para garantir que a cidade possa deixar a população mais feliz”, declarou.

O desempenho de seus aliados nas eleições da RMR, em municípios como Igarassu e Jaboatão dos Guararapes, foi celebrado por Raquel Lyra. A governadora reforçou seu apoio à Mirella Almeida (PSD), que vai enfrentar Vini Castello (PT) no segundo turno em Olinda, e a Ramos, que vai buscar a vitória em Paulista, enfrentando Junior Matuto (PSB).

“O PSDB cresceu 520% e é importante dizer que no segundo turno temos a candidatura de Mirella, em Olinda, e de Ramos [candidato de Paulista]”, afirmou.

A gestora destacou que tem “a confiança de que o nosso trabalho na região metropolitana ainda vai crescer muito”, a partir de investimentos nas estradas, na água, no transporte, na saúde, na educação e na segurança pública.

APOIO EM CARUARU

Em Caruaru, principal reduto eleitoral da governadora, o candidato Rodrigo Pinheiro (PSDB), que foi vice-prefeito durante a gestão de Raquel no município, se reelegeu com 52,68% dos votos válidos.

Lyra comentou que a eleição na cidade foi “segura” e pontuou que “Rodrigo fez uma campanha nas ruas apresentando o que fizemos em Caruaru nos últimos 8 anos”.

Além de celebrar a vitória do candidato, a governadora relembrou sua gestão no município e reforçou parceria com prefeitos eleitos em todo o estado. “Fui prefeita e sei o quanto é desafiador gerir uma prefeitura sem o apoio do governo de Pernambuco. Eu fiz uma prefeitura assim, como muitos prefeitos de Pernambuco nos últimos 8 anos que antecederam o nosso governo”, destacou.

PROXIMIDADE COM PREFEITURAS

Durante a entrevista, Raquel Lyra reafirmou seu compromisso com o trabalho junto às gestões municipais. A governadora celebrou seu trabalho de fortalecimento da assistência social, saúde, educação e infraestrutura no estado.

“Temos feito um trabalho muito forte e agora é trabalhar com os prefeitos e prefeitas eleitos. Já estamos convidando todos os prefeitos para um seminário no dia 22 de novembro. Quero poder recebê-los de braços abertos , independente do partido político, para que a gente possa trabalhar junto”, celebrou.

A respeito do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2025, enviado pelo Governo de Pernambuco à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), na última sexta-feira (4/10), Lyra afirmou que o orçamento é repleto de parcerias com os municípios.

“É parceria técnica, mas é também parceria financeira. Os prefeitos e prefeitas hoje em mandato sabem que tudo o que a gente desenha, a gente paga em dia e expande o serviço o tempo inteiro”, iniciou.

“Temos um estado que voltou a crescer. Vamos fazer Pernambuco voltar à liderança do Nordeste brasileiro e cuidar do povo nas nossas cidades”, finalizou a governadora.