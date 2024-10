Pernambuco atinge recorde de comparecimento nas urnas em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No primeiro turno das eleições de 2024, Pernambuco estabeleceu um recorde com a participação de 5.788.266 eleitores, correspondendo a 82,47% do total de votantes do estado. Este é o maior número de pessoas a comparecer às urnas na história eleitoral de Pernambuco.

Esse percentual também representa o maior desde 2018, após uma queda nas eleições de 2020. O recorde anterior ocorreu em 2016, quando 86,50% do eleitorado votou, e a tendência tem sido de recuperação nas eleições subsequentes.

Imagem de gráfico da evolução de comparecimento em Pernambuco - TRE-PE

O Recife se destacou, ocupando a 5ª posição entre as capitais brasileiras em termos de comparecimento de eleitores.

Entre os municípios, os mais altos índices de participação foram registrados em Itacuruba (92,45%), Frei Miguelinho (91,45%) e Riacho das Almas (90,98%). O Recife, no entanto, ficou em 155º lugar, com 80,64% de participação.

As taxas de abstenção foram mais elevadas em Saloá (27,98%), Palmeirina (27,54%) e Iati (25,13%). Jaboatão dos Guararapes, que possui o segundo maior colégio eleitoral do estado, também apareceu entre os municípios com as maiores taxas de abstenção.