Em vídeo, Lula pede votos a Vini Castello: 'tenho certeza que é a chance de fazer uma Olinda mais bonita'

Candidato do PT à prefeitura de Olinda foi a Brasília na última semana para gravar vídeos ao lado do presidente da República para o segundo turno

O candidato Vinicius Castello (PT) começou a divulgar os vídeos que gravou ao lado de Lula (PT) na última semana, em Brasília, para sua campanha no segundo turno da eleição à prefeitura de Olinda. Em uma gravação publicada no perfil do petista neste domingo (13), o presidente aparece pedindo votos ao advogado.

"Eu tenho certeza que, como você já foi um invisível, que as pessoas politicas não enxergavam, por favor não deixe de enxergar as pessoas que serão a razão da sua eleição para prefeito de Olinda. Cuide das pessoas mais necessitadas, dos trabalhadores, das donas de casa, das empregadas, das pessoas abandonadas, porque eu tenho certeza que você é a chance de fazer uma Olinda muito mais bonita e muito mais feliz", diz Lula no vídeo.

"Estou fazendo um pedido que é quase um apelo. Dia 27 de outubro eu faço aniversário e eu queria que você me desse de presente uma coisa que não custa nem um centavo, me dê de presente a vitória desse companheiro que se chama Vinícius para prefeito de Olinda", finaliza o presidente na gravação.

Na legenda do post, Vini agradeceu ao presidente. "É muito emocionante ouvir do presidente Lula que Olinda pode ser reconstruída através das eleições desse ano. Tanto eu quanto ele sabemos o que é a pobreza e lutamos em nome das pessoas que mais precisam. No dia 27 de outubro ele completa ano e está pedindo de aniversário um grande presente: a minha vitória para prefeito de Olinda. Muito obrigado por confiar em mim e acreditar num futuro melhor, Presidente. Eu também conto contigo", escreveu o candidato do PT.

Na última semana, os senadores pernambucanos Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão (PT), que acompanharam Vini Castello durante as gravações com Lula em Brasília, afirmaram que o candidato e o presidente tiveram uma afinidade nítida.

"A gravação tem uma única mensagem política, mas que, ao mesmo tempo, é carregada de emoção e de significados”, disse Teresa Leitão. Humberto Costa, por sua vez, apontou que todos vão ver no vídeo “a interação que se estabeleceu entre os dois, a empatia, a semelhança de história”.

Carreata em Ouro Preto



Na manhã deste domingo, Vini Castello participou de uma carreata na comunidade Vila Manchete e no bairro de Ouro Preto, em Olinda. Ele estava acompanhado da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB), e do candidato a vice, Celso Muniz Filho (PCdoB).

"Constatei o quanto os olindenses estão cansados de tanto descaso. Vi em cada pessoa que se aproximou de mim o olhar de esperança, o aperto de mão com segurança que dias melhores virão", disse Vini.



"É com essa energia que o povo de Olinda vai confirmar a vitória. Chega de incompetência! A hora de virar a chave é agora", acrescentou Celso Muniz Filho.