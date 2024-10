Mirella Almeida e Chiquinho dividem agendas para buscar mais votos em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A candidata à prefeitura de Olinda, Mirella Almeida (PSD), destinou o domingo (13) à realização de mais agendas de campanha "corpo a corpo", em que busca contato direto com os eleitores da cidade. Ela esteve ao lado de militantes no bairro de Rio Doce.

"É sempre bom andar pela nossa cidade e sentir o carinho e a confiança do povo. Olinda quer uma prefeita de verdade, que se dedique e tenha compromisso com a nossa gente. Seguiremos dialogando e olhando nos olhos, porque é assim que se faz política", disse a candidata, que disputa o segundo turno da eleição.

No outro extremo da cidade, no bairro de Rio Doce, o candidato a vice de Mirella, Chiquinho (PSD), esteve ao lado do prefeito professor Lupércio (PSD) para um agenda na Feira do Areal. Eles cumprimentaram apoiadores, tiraram fotos e fizeram campanha para Mirella.

"Domingou na Feira do Areal, falando das propostas de Mirella e Chiquinho para que Olinda ande para frente. O povo de Olinda já decidiu: Mirella será nossa prefeita e fará muito mais pela nossa cidade", disse professor Lupércio.

Mirella e Chiquinho praticam a estratégia de ir em porta em porta desde o início da campanha eleitoral deste ano. No último sábado, por exemplo, ela esteve nos bairros de Alto Sol Nascente e Vila São Bento.



"Estamos reafirmando o compromisso de trabalho com a população. Olinda quer uma prefeita de verdade", destacou a candidata.

No próximo dia 23 de outubro, Mirella Almeida participará de um debate realizado pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação com os candidatos à prefeitura de Olinda. Ela debaterá com Vini Castello (PT), que ficou em primeiro lugar no primeiro turno da eleição no município.

Os debates serão transmitidos na Rádio Jornal Recife, a partir das 10h30, com transmissão simultânea nas plataformas digitais do SJCC. Os encontros serão comandados pela jornalista Natalia Ribeiro.