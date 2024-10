Marcos Amaral aguarda parecer jurídico sobre intervenção no União Brasil PE: 'diretório foi eleito legitimamente'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Executiva nacional do União Brasil anunciou intervenção no diretório estadual e destituiu o atual presidente da legenda em Pernambuco

O presidente do União Brasil em Pernambuco, Marcos Amaral, ainda não foi notificado sobre a intervenção do diretório nacional na direção estadual, divulgada na última quarta-feira (16), que o destituiu do cargo e colocou um colegiado liderado pelos deputados Mendonça Filho e Fernando Filho no comando local da legenda, enquanto não há formação de uma nova diretoria.

Um advogado de Marcos Amaral acompanhou a reunião do partido que concretizou a intervenção. O dirigente agora aguarda orientações jurídicas para tomar uma decisão.

"A gente vai conversar para ver quais ações vamos tomar, afinal de contas o diretório foi legitimamente eleito. Pretendo primeiro entender todo o processo, a questão jurídica", disse Marcos ao Jornal do Commercio, sem revelar qual será o seu futuro na sigla após todo o imbróglio.

Este segundo mandato dele como presidente estadual do partido foi iniciado em maio do ano passado. Ele permaneceria no posto até abril de 2027, mas contou que esperava a intervenção há pelo menos seis meses.

"É um processo de retaliação que envolve Luciano Bivar e a relação da gente com Luciano. É um desdobramento da eleição nacional", reconheceu Marcos. "Luciano é um deputado federal que deveria ter sido ouvido e não foi ouvido", defendeu ele.

Bivar, como se sabe, está isolado no União Brasil e foi derrotado por Antonio Rueda, que tinha apoio de Mendonça, na última eleição para a direção nacional. Procurado pela reportagem, Bivar informou que não vai comentar a intervenção no diretório pernambucano.



Municipais em Pernambuco



Marcos Amaral também afirmou que a relação conturbada com o diretório nacional teve reflexos na eleição municipal deste ano.

"A gente tinha 27 chapas de vereadores e todas elas foram boicotadas no repasse de recursos porque eram ligadas a Bivar. Foram cadastrados todos os pré-candidatos no sistema que eles disponibilizaram, mas os candidatos ligados a Bivar não tiveram nenhum tipo de ajuda. Os de Mendonça e de Fernando Filho receberam recursos. É nítida a retaliação em Pernambuco", declarou.

"A gente teve um resultado bom, quase dobramos o número de vereadores e mantivemos o número de prefeitos, mas poderia ter sido melhor", contou.

A relação de Marcos com Rueda ficou estremecida desde a eleição para a executiva nacional. "Se ele me tem como adversário, eu não sei o porquê. Sou presidente do partido dele, mas ele não me atende telefone desde muito tempo", disse Marcos.

Intervenção no União Brasil PE

A executiva nacional do União Brasil aprovou, na última quarta, por unanimidade, um pedido feito pelo deputado federal Fernando Filho para intervenção no diretório estadual do partido em Pernambuco. Uma nova direção estadual deverá ser definida. Enquanto isso, as decisões da legenda ficarão a cargo de uma comissão provisória.

“As decisões durante este período de 180 dias serão colegiadas entre nós e Fernando Filho, garantindo uma governança que fortaleça o papel do União Brasil em Pernambuco e não projetos individuais”, disse Mendonça Filho.

A decisão da Executiva Nacional, conforme Mendonça Filho, reforça o processo de fortalecimento do União Brasil no estado, assegurando o desempenho das bancadas estadual e federal. "Isso significa que teremos um papel de fortalecimento ainda maior do partido, ampliando nossas bases e fortalecendo nossas bancadas, tanto a estadual, quanto a federal", concluiu Mendonça, que em 38 anos de vida pública, nunca mudou de partido.

"Um novo tempo para o União Brasil Pernambuco se aproxima. Em breve, a intervenção irá nomear a nova comissão estadual", declarou Miguel Coelho, tido como favorito para assumir a presidência da legenda no estado.

"Tenho certeza que, agora, o União sai fortalecido e se tornará um dos principais protagonistas da política pernambucana", complementou o ex-prefeito de Petrolina.