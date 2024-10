Intervenção do União Brasil em Pernambuco deixa partido provisoriamente com Mendonça Filho e Fernando Filho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com o deputado federal Mendonça Filho (UB-PE), a comissão provisória do União Brasil em Pernambuco atuará de maneira colegiada

A executiva nacional do União Brasil aprovou, nesta quarta-feira (16), por unanimidade, o pedido feito pelo deputado federal Fernando Filho (UB-PE) para intervenção do diretório do partido em Pernambuco. Com isso, uma nova direção estadual do partido deve ser definida.

A legenda no Estado estava sob o comando de Marcos Amaral, representante o grupo do deputado Luciano Bivar.

Enquanto não sai a decisão final, o deputado federal Mendonça Filho adiantou que uma comissão provisória atuará de maneira colegiada para tocar o dia a dia do partido.

"Um novo tempo para o União Brasil Pernambuco se aproxima. Em breve, a intervenção irá nomear a nova comissão estadual", declarou Miguel Coelho. "Tenho certeza que, agora, o União sai fortalecido e se tornará um dos principais protagonistas da política pernambucana", complementou o ex-prefeito de Petrolina.

O autor do pedido junto à executiva do União Brasil, Fernando Filho enalteceu a decisão de intervenção no diretório estadual. "Foi uma decisão por unanimidade, que reforça que nosso pedido tinha motivo justo. Agora é trabalhar pela construção para reestruturar o União em Pernambuco e buscar um entendimento comum para se criar um ambiente de paz e fortalecimento político”, destacou o deputado federal.

Com a deliberação da executiva nacional, a presidência estadual do partido deixará de ser de Marcos Amaral, nome de confiança e ainda bastante ligado ex-presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar.

Comando em colegiado



O deputado federal Mendonça Filho comentou, nesta quarta-feira 16/10, a decisão da Executiva Nacional do União Brasil de intervir no diretório estadual do partido em Pernambuco. A nova composição provisória, que será instituída pela Nacional, deverá se submeter às forças políticas locais do União Brasil, representadas pelos deputados Mendonça Filho e Fernando Filho.

Mendonça Filho detalhou que a nova estrutura partidária contará com cinco nomes que vão ser indicados em comum acordo com o presidente nacional, Antônio Rueda, e o vice-presidente, ACM Neto. “As decisões durante este período de 180 dias serão colegiadas entre nós e Fernando Filho, garantindo uma governança que fortaleça o papel do União Brasil em Pernambuco e não projetos individuais”, destacou.

A decisão da Executiva Nacional, conforme Mendonça Filho, reforça o processo de fortalecimento do União Brasil no estado, assegurando o desempenho das bancadas estadual e federal. "Isso significa que teremos um papel de fortalecimento ainda maior do partido, ampliando nossas bases e fortalecendo nossas bancadas, tanto a estadual, quanto a federal", concluiu Mendonça, que em 38 anos de vida pública, nunca mudou de partido.

A nova executiva do União Brasil em Pernambuco terá como prioridade o alinhamento das lideranças estaduais com a direção nacional do partido, garantindo a ampliação da influência do no Estado.