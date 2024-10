No Sertão, teste de fogo para o domínio dos Coelho em Petrolina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Grupo conta com vitória do atual prefeito Simão Durando, ex-vice de Miguel Coelho, para demonstrar a manutenção da força política da família na cidade

A eleição em Petrolina, no Sertão pernambucano, o quinto maior colégio eleitoral do estado, ruma para uma possível reeleição do atual prefeito Simão Durando (União Brasil). O candidato integra o clã dos Coelho, tradicional família política com influência na região sertaneja.

Durando era vice-prefeito de Petrolina e assumiu a prefeitura em 2022, após o prefeito Miguel Coelho (União Brasil) renunciar para disputar o governo do estado. Em pesquisas eleitorais recentes, ele acumula altas porcentagens de intenção de voto, em alguns delas alcançando a probabilidade de vencer no primeiro turno.

O candidato, que tem como vice Ricardo Coelho (UB), também da família, disputa diretamente a prefeitura com o ex-prefeitos Júlio Lóssio (PSDB), que tem apoio da governadora Raquel Lyra (PSDB) e aparece em segundo nas pesquisas eleitorais, Odacy Amorim (PT), também ex-prefeito, e Lara Cavalcanti, do PL.



Uma possível vitória, portanto, é vista pelo grupo como necessária para demonstrar a manutenção da força política dos Coelho na cidade, que já foi controlada pela família em diferentes mandatos e poderá se estender por mais quatro anos sem abrir espaço para a oposição.

O triunfo sobre o candidato da governadora também poderá ser interpretado como uma resposta dada por Miguel Coelho, que ficou insatisfeito com a falta de espaço no governo estadual depois de ter declarado apoio a Raquel no segundo turno da eleição de 2022, e rumou para o lado do PSB.

A aliança firmada entre o clã dos Coelho e o grupo de João Campos, recordando, foi selada há pouco mais de um ano, numa negociação entre PSB e União Brasil que envolveu até apoios no Congresso Nacional. Nesse contexto, Antônio Coelho, irmão do ex-prefeito Miguel, foi nomeado secretário de Turismo do Recife, cargo que ocupa até hoje.

A possível vitória de Durando, portanto, poderá contar ainda como mais um capítulo vencido pelo grupo de João Campos (PSB) contra Raquel Lyra no interior, uma vez que que o gestor da capital declarou apoio a Durando, enquanto a tucana tenta eleger seu correligionário Lóssio.

De olho em 2026, o patriarca da família, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, já anunciou o desejo de lançar Miguel Coelho ao Senado em 2026. A ver como ficará a configuração daqui a dois anos.

Outras cidades

Na cidade de Serra Talhada, também no Sertão pernambucano, a atual prefeita Márcia Conrado (PT) é a favorita para vencer a eleição, de acordo com pesquisas recentes. Ela conseguiu reunir uma grande frente de apoio com partidos de diferentes esferas. Com alta aprovação popular, pode ter votação expressiva contra o Miguel Duque (Podemos), filho do deputado estadual Luciano Duque, que já foi prefeito do município.



Em Salgueiro, o atual prefeito Dr. Marcondes (PSB) busca a reeleição e tem como principal adversário Fabinho Lins (PRD), que tem apoio da governadora Raquel Lyra (PSDB).

Já em Arcoverde, depois de o prefeito Wellington Maciel desistir de disputar a reeleição, a disputa é entre Zeca Cavalcanti (Podemos), que tem Raquel Lyra no palanque e lidera as pesquisas de intenção de voto mais recentes, e a ex-prefeita Madalena Britto (PSB).

Afogados da Ingazeira tem somente dois candidatos à prefeitura: o atual gestor Sandrinho Palmera (PSB), que busca a reeleição, e Danilo Simões (PSD), candidato apoiado pela governadora do estado.