Em carreata, Vinícius critica Mirella e Lupércio: "Oito anos de abandono"

Candidato do PT voltou a criticar a adversária no segundo turno, Mirella Almeida, em carreata realizada em Jardim Brasil e Vila Popular

O candidato à prefeitura de Olinda, Vinícius Castello (PT), voltou a criticar sua adversária na disputa do segundo turno, Mirella Almeida (PSD), além do atual prefeito Professor Lupércio (SD), em minicarreata realizada na noite desta sexta-feira (18) nos bairros de Jardim Brasil e Vila Popular.

Mencionando incidente onde uma pedra atingiu um carro com militantes, Vinícius disse que “já basta” os “8 anos de abandono” em Olinda.

“A gente está aqui para poder falar sobre o futuro, porque de violência, já basta os 8 anos de deixar essa cidade esburacada, já basta dos 8 anos da quantidade de lixo espalhada, dos comerciantes aqui sem o alvará de funcionamento, muitas vezes com burocracia, do povo pobre passando fome. Uma pedra jogada não é nada para 8 anos de abandono que a classe trabalhadora vai resgatar”, disse.

Na carreata, Vinícius contou com a presença da ministra das Mulheres do governo Lula, Cida Gonçalves, além da ex-candidata a prefeita do Recife Dani Portela (PSOL) e o ex-candidato a vice-prefeito na chapa de Izabel Urquiza em Olinda, André Avelar (Mobiliza), agora apoiador da candidatura do petista no segundo turno.

Nas redes sociais, as críticas à pessedista e o atual prefeito olindense continuaram. Vinícius acusou Mirella e Lupércio de usarem fake news para criticar sua candidatura, enfatizando que escolheram “o caminho da desinformação”.

“Nem todos jogam limpo. Nos últimos dias, nossa cidade tem sido inundada por mentiras e ataques covardes. A adversária de Vinícius Castello tem escolhido o caminho da desinformação, espalhando fake news na tentativa de desviar a atenção do que realmente importa”, diz trecho do vídeo.

“Nós temos propostas! Estamos trazendo alternativas viáveis que podem sanar problemas na saúde, na educação, na insegurança, nas obras inacabadas e na falta de investimentos. Eu conheço bem Olinda, tenho conversado com muitos homens e mulheres que fazem o dia a dia da nossa cidade, ouvido suas demandas e quero trabalhar arduamente para tirá-los do imenso descaso em que todos se encontram”, completou.

