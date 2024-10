Vereadora eleita do PT no Recife é condenada a pagar multa após chamar Gilson Machado de "sanfoneiro do diabo"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A vereadora eleita Kari Santos pediu ajuda em suas redes sociais para pagar a multa que recebeu do ex-candidato à Prefeitura do Recife, Gilson Machado

A vereadora eleita Kari Santos (PT), do Recife, foi condenada a pagar uma multa de R$ 5 mil por publicar vídeos contra o ex-ministro do Turismo e ex-candidato a prefeito pelo Partido Liberal, Gilson Machado.

Em setembro, após ser processada pela declaração em que o chamou de “sanfoneiro do diabo”, Kari encontrou Gilson no Mercado de Casa Amarela, onde ambos cumpriam agendas de campanha. Durante o encontro, a vereadora questionou o ex-ministro sobre o motivo do processo.

O caso foi julgado em segunda instância, e Kari Santos foi penalizada com a multa. Em um vídeo publicado na manhã desta segunda-feira (21), a vereadora afirmou ser “estudante” e alegou não ter condições de arcar com o valor, pedindo apoio dos seguidores para contribuírem via Pix.

Segundo os autos, Karina teria feito propaganda eleitoral irregular antes do período permitido, ao pedir o “não voto” em Gilson Machado. A declaração “sanfoneiro do diabo” foi feita durante a pré-campanha.

Apesar de um parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) manteve a decisão inicial em favor do ex-ministro.

'Polarização'

Em outra postagem nas redes sociais a vereadora eleita acusa Gilson de querer "polarizar" com ela para sair do ostracismo. "Tem gente que levou uma lapada nas eleições em Recife e para sair do ostracismo está tentando polarizar comigo mais uma vez. Quer assoprar o apito de cachorro igual fez a ex-primeira dama, Gilson? Avisem aí que já aciono a Polícia Civil novamente pra me resguardar e resguardar a minha família!", disse ela.



