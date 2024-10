Confira o discurso completo do presidente Lula na cúpula do Brics

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Lula discursou na manhã desta quarta-feira (23) na cúpula do Brics. O evento está sendo realizado em Kazan, na Rússia, mas Lula participou por videoconferência depois de ter cancelado a viagem por causa de um acidente doméstico.

No início da sua fala Lula agradeceu aos participantes. "Mesmo sem estar pessoalmente em Kazan, quero registrar minha satisfação em me dirigir aos companheiros do BRICS. Quero agradecer o apoio que os membros do grupo têm estendido à presidência brasileira do G20", disse.

"Seu respaldo foi fundamental para avançar em iniciativas que são cruciais para a redução das desigualdades, como a taxação de super-ricos. Nossos países implementaram nas últimas décadas políticas sociais exitosas que podem servir de exemplo para o resto do mundo", concluiu.

O presidente ainda elogiou o grupo pela potência econômica mundial. "O BRICS foi responsável por parcela significativa do crescimento econômico mundial nas últimas décadas. Juntos, somos mais de 3,6 bilhões de pessoas, que integram mercados dinâmicos com elevada mobilidade social", afirmou Lula.

"Representamos 36% do PIB global por paridade de poder de compra. Contamos com 72% das terras raras do planeta, 75% do manganês e 50% do grafite. Entretanto, os fluxos financeiros continuam seguindo para nações ricas", disse.