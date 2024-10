Em sabatina, Junior Matuto chama Ramos de 'covarde', enaltece apoio de João Campos e propõe ações para jovens

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidato do PSB que disputa o segundo turno das eleições em Paulista, no Grande Recife, particiou de sabatina na TV Jornal, nesta quinta-feira (24)

O candidato à prefeitura de Paulista, no Grande Recife, Júnior Matuto (PSB), foi sabatinado na TV Jornal nesta quinta-feira (24). Ele obteve 51.213 votos no primeiro turno e disputa a segunda etapa da eleição de 2024 com Ramos (PSDB).

Em 10 minutos de entrevista, Júnior Matuto atacou o opositor por não ter participado da sabatina da TV Jornal, marcada para a última quarta-feira (23), dizendo que ele "se acovardou".

O candidato do PSB também enalteceu o apoio recebido pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), e pelo presidente Lula (PT).

Assista na íntegra

Segurança Pública

Questionado sobre suas ações para a segurança pública na cidade de Paulista, Júnior Matuto afirmou que pretende investir na inclusão social, auxiliando a gestão estadual no segmento.

"Vamos devolver a Paulista aquilo que Paulista perdeu. Ao longo dos 8 anos da nossa gestão, instalamos câmeras nos corredores da cidade e no centro, montamos uma central de videomonitoramento. [Vamos fazer] Desde iluminação em campos de várzea, iluminação de LED na cidade. Não é atribuição do município, mas quando o fardo é dividido entre município, governo federal e estadual, automaticamente a população ganha com isso", disse, completando com ações previstas para as periferias de Paulista.

"A partir do momento que a gente trabalha a inclusão social, combater a evasão escolar, capcacitar os jovens, fazer atividades esportivas nas comunidades... Estou copiando do Recife o Gramadão, sabemos o quanto isso vai movimentaer, vai ser inclusivo. Destravar a construção civil para absorver a mão de obra das periferias", acrescentou.

Saúde e qualificação profissional para jovens

Junior Matuto afirmou que Paulista é uma das piores do Brasil no quesito saúde. Neste momento, ele atacou a atual titular da pasta no município e aproveitou para dizer que Ramos se acovardou ao não participar do debate.

“Temos unidades de saúde da Ponte do Janga até Maria Farinha que não tem atendimento em saúde bucal, e sabemos o quanto é inclusivo o tratamento bucal. E não é só sobre saúde, isso é qualidade para uma entrevista de emprego”, declarou.

"A prefeitura tem que ter esse olhar sensível para quem mais precisa e temos através da secretaria de políticas sociais e desenvolvimento econômico ter o perfil tanto das empresas instaladas na cidade, da demanda de emprego e a oferta para quem está precisando”, continuou.

“Temos como proposta aumentar 200% as vagas de creche no município, porque a cada dia que passa vai aumentando o número de mães solteiras, e a grande dificuldade é não ter onde deixar as crianças”, completou.

Junior Matuto na TV Jornal - Reprodução/TV Jornal

Mais ataques a Ramos

As obras destinadas à orla de Paulista também foram assunto na sabatina. Antes de falar sobre suas propostas, o candidato do PSB aproveitou a ocasião para atingir o adversário no pleito e o atual gestor, Yves Ribeiro (PT), que apoia Ramos.

“O que Paulista vive hoje é fruto de uma gestão que abandonou a cidade, de um prefeito que passou quatro anos governando no Hotel Casablanca. Isso prejudicou muito o município e parece que vão copiar o modelo, porque o nosso adversário não sai da varanda de casa nem para pedir voto. Talvez se essa sabatina fosse na casa dele, talvez acontecesse”, disparou.

Sobre a orla, ele afirmou: “Temos primeiro que desburocratizar as licenças, claro que com responsabilidade, as licenças ambientais, de operação, para que a gente comece a voltar a ter um crescimento ordenado. Temos também que capacitar nossos comerciantes através do Sebrae, abrir linhas de crédito para que esse comerciante tenha capital de giro e automaticamente possa oferecer um produto de qualidade, fazer o ordenamento na orla, que hoje está bagunçada e o turista não tem nem onde transitar”.

Sobre o saneamento da cidade, Junior Matuto afirmou que vai bater na porta do Governo Federal para buscar parcerias.

Considerações finais

Os últimos momentos do debate foram destinados às considerações finais de Júnior Matuto. Ele respondeu à pergunta “Por que quer voltar a ser prefeito de Paulista?”. Leia na íntegra:

“Para dar continuidade a um trabalho que fizemos por oito anos. Para devolver a Paulista programas importantes como o Remédio em casa, o Olhar Paulista, cirurgias de catarata, colocar profissionais de saúde nos postos, médicos, remédios. E quero dizer, estamos no time de João, de Lula, não nos acovardamos do debate, de nenhuma sabatina. Paulista, domingo, corre o risco de ter um prefeito que não seja presente na cidade, por isso reafirmamos nosso compromisso com Paulista. Queremos, sim, devolver a Paulista o respeito e a dignidade, e é por isso que estamos nessa luta”.