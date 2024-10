Segundo turno em Paulista: saiba as propostas e quem é Júnior Matuto, candidato do PSB

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidato do PSB defende a modernização da saúde pública, inclusão tecnológica, investimento no COMPAZ e a realização de obras de infraestrutura

Júnior Matuto (PSB) é um dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a prefeitura de Paulista. No primeiro turno, terminou em segundo, com 30,66% (51.213 votos). Ex-prefeito por dois mandatos, Júnior Matuto disputa pela terceira vez o pleito paulistense.

Quem é Júnior Matuto

Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, conhecido como Júnior Matuto, tem 45 anos e é formado em administração. Sua trajetória na política, sempre no Partido Socialista Brasileiro (PSB), teve início em 2004, quando tentou a eleição para vereador de Paulista, feito que conseguiu quatro anos depois, em 2008.

Em 2012, foi eleito prefeito de Paulista, sendo reeleito na eleição seguinte, em 2016. Nas duas oportunidades, venceu o pleito em primeiro turno. No fim de seu segundo mandato, nos meses de outubro e novembro de 2020, foi afastado do cargo por duas vezes, por conta de operação da Polícia Civil, mas retornou ao cargo, em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em 2022, concorreu para deputado estadual, ficando como suplente. Em 2024, assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), em virtude do falecimento do ex-deputado José Patriota.

Propostas de Júnior Matuto para a saúde



Em plano de governo enviado por Júnior ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na área da saúde, destacam-se as propostas de criação da Casa de Parto na Pronto Clínica Torres Galvão, parcerias com unidades hospitalares para realização de partos em Paulista, ampliação da telemedicina na rede municipal, além de uma unidade do SAMU na região das praias e a reimplantação do programa Remédio em Casa e a criação do Centro de Atendimento para crianças com espectro autista.

Propostas de Júnior Matuto para a educação



De acordo com o plano de Governo, entre as propostas de Júnior Matuto na educação, destacam-se a implantação do Núcleo de Estudos e Intervenções Educacionais, do Programa de Busca Ativa de crianças e adolescentes que estão fora da escola, além da criação de um sistema de controle, monitoramento e distribuição da merenda escolar, bem como a requalificação de escolas em tempo integral e a instituição do programa “Ganhe o Mundo” municipal.

Direitos Humanos e cidadania

Júnior Matuto propõe a implantação de duas unidades do COMPAZ no município, além da reestruturação da Central da Cidadania, a criação de um programa de inserção tecnológica para pessoas idosas, além da criação dos programas Paulista Acolhe e Caravana da Cidadania, bem como o Centro de Referência em Cidadania LGBTQIA+.

Mulheres

O candidato do PSB propõe a criação da Casa da Mulher e de um programa de educação em saúde da mulher, além de instituir lei e criar o Programa da Dignidade Menstrual, garantir equiparação salarial de gênero e ampliar vagas de creches.

Meio ambiente

No tema de meio ambiente e sustentabilidade, Júnior Matuto propõe a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico e a reestruturação do Plano Municipal de Meio Ambiente, além de incentivar o reflorestamento urbano e implementar o Programa de Incentivo à Energia Limpa e Renovável.

Infraestrutura

No plano de governo, Júnior Matuto propõe, sobre o tema, a pavimentação de 200km de vias públicas, além da implantação de ciclovias e ciclofaixas e a Modernização do Mercado Público de Jardim Paulista.