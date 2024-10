Segundo turno: termina hoje (25) a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), são as duas cidades que terão segundo turno em Pernambuco; confira

Termina nesta sexta-feira (25) a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, bem como a veiculação de propaganda na imprensa escrita e a reprodução de anúncios na internet do jornal impresso.

Além disso, hoje é a data final para que emissoras de rádio e TV realizem debates com as candidatas e candidatos que concorrem ao 2º turno, não podendo ultrapassar a meia-noite.

SEGUNDO TURNO

Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), o 3º e o 6º maiores colégios eleitorais do estado, respectivamente, são as duas únicas cidades de Pernambuco a terem 2º turno nas Eleições 2024.

Ao todo, 535 mil eleitores estão aptos a votar nas duas cidades nas mais de 1,5 mil seções eleitorais.

Eleições 2024: confira as capitais brasileiras que terão segundo turno

Eleições 2024: confira as capitais brasileiras que terão segundo turno Eleições 2024: passo a passo para justificar o voto no segundo turno Leia Também

ATÉ QUANDO É PERMITIDO COMÍCIOS?

Os candidatas e candidatos ainda podem realizar atos como caminhadas, carreatas e distribuição de material gráfico nas ruas até às 22h do sábado (26)

O QUE É PERMITIDO NO SÁBADO (26)?

Até às 22h é permitido a utilização de alto-falantes ou amplificadores de som por parte de candidatos;

Até às 22h, será possível distribuir material gráfico, realizar de carreatas e passeatas;

A partir de sábado (26), colecionadores, atiradores e caçadores ficam proibidos, de transportar armas e munições;

Além disso, no sábado a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica realiza o sorteio das seções que serão auditadas no 1º turno

DIA DA VOTAÇÃO: DOMINGO (27)

A partir das 7h ocorre a instalação das seções eleitorais e emissão da Zerésima das urnas eletrônicas;

8h às 17h: funcionamento das seções de votação e mesas receptoras de justificativa;

No mesmo horário da votação será realizado o Teste de Integridade nas urnas eletrônicas sorteadas pelo TRE;

A partir das 17h, após o final de horário de votação, ocorre a emissão dos boletins de urna pelas seções e início da divulgação dos resultados pela Justiça Eleitoral

Acesse a cartilha do TRE-PE com todas as informações do que é permitido e o que proibido para eleitores e candidatos dias antes do pleito.



ELEIÇÕES: tudo o que você precisa saber antes de votar