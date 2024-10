Datafolha em SP: Nunes lidera com 57% nos votos válidos, Boulos tem 43%

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Último levantamento do Datafolha para São Paulo, um dia antes do segundo turno das eleições municipais, traz o candidato do MDB liderando com vantagem

Novo levantamento do Datafolha, divulgado neste sábado (26), um dia antes do segundo turno das eleições para a prefeitura de São Paulo, traz o atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) na liderança, com 57% dos votos válidos. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem 43%.

No formato de votos válidos, são excluídos os votos brancos, nulos e de eleitores que se declaram indecisos, mesmo procedimento utilizado pela Justiça Eleitoral na divulgação do resultado oficial das eleições.

Confira os números abaixo:

Ricardo Nunes (MDB): 57% (-1);

Guilherme Boulos (PSOL): 43% (+1).

Na pesquisa estimulada, onde votos em branco, nulo e de indecisos são contados, Ricardo Nunes também mantém a liderança, com 48%, perdendo um ponto percentual em relação ao último levantamento. Guilherme Boulos, ganhando dois pontos percentuais em relação à última pesquisa, chega a 37%.

Confira os números abaixo:

Ricardo Nunes (MDB): 48% (-1)

Guilherme Boulos (PSOL): 37% (+2)

Em branco/nulo/nenhum: 12% (-)

Indecisos: 3% (+1)

A pesquisa foi realizada na última sexta-feira (25) e neste sábado (26), com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-01690/2024. O nível de confiança é de 95%.

Rejeição

Ainda de acordo com o levantamento, Guilherme Boulos continua com a maior rejeição entre os dois candidatos que disputam o segundo turno na capital paulista. O deputado federal, mesmo perdendo três pontos percentuais no formato, chega ao dia da eleição com 52% de rejeição dos eleitores. Ricardo Nunes aparece com 37%, sem alteração em relação ao levantamento anterior.