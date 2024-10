Apuração em Mauá: saiba o resultado do segundo turno para prefeito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O candidato do PT ficou em primeiro lugar no primeiro turno, com 45,13% dos votos válidos, enquanto Átila Jacomussi obteve 35,56%.

Em Mauá (SP), a disputa para o segundo turno das eleições municipais de 2024 está entre Marcelo Oliveira (PT), que concorre à reeleição, e Átila Jacomussi (União).

O candidato do Partido dos Trabalhadores ficou em primeiro lugar no primeiro turno, com 45,13% dos votos válidos, enquanto Atila obteve 35,56%.

Com 318.437 mil eleitores registrados, o resultado final será conhecido hoje, no segundo turno, com a população definindo qual dos dois ex-prefeitos terá um segundo mandato na cidade.

Confira quem ganhou no segundo turno em Mauá



Dos 221.119 eleitores em Mauá, 102.115 (54,05%) votaram na reeleição de Marcelo Oliveira (PT). O candidato Átila Jacomussi (UNIÃO), que ficou em segundo lugar, teve sua candidatura anulada sub judice.

Candidatos

Marcelo Oliveira:

Atual prefeito do município de Mauá e candidato a reeleição, Marcelo Oliveira é o nome apoiado pelo presidente Lula nas eleições municipais 2024.

No primeiro turno, o candidato fez campanha com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB); já nesse segundo, teve o apoio direto do presidente Lula para tentar vencer a acirrada disputa contra Atila.

Marcelo Oliveira já foi vereador de Mauá em duas oportunidades, 2008 e 2016, e prefeito da cidade pela primeira vez em 2020. Ele também foi líder sindical da Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT (Central Única de Trabalhadores) de São Paulo.

Átila Jacomussi:

Candidato pelo União, Átila Jacomussi é natural de Mauá e está na política há 20 anos.

Já foi prefeito da cidade em 2016 e deputado estadual por São Paulo de 2015 a 2017 e no ano de 2023. Também já foi vereador do município de 2005 até 2013.

O candidato já foi preso em 2018 ao ser alvo de duas operações da Polícia Federal que investigavam possíveis fraudes em licitações, com recursos federais, na compra de merenda escolar.

O que faz um prefeito?

O prefeito ocupa o cargo máximo do Poder Executivo no município, sendo responsável pela gestão dos recursos públicos e pela execução de políticas que visam melhorar a qualidade de vida da população.

Suas atribuições incluem a administração de setores essenciais, como saúde, educação, segurança, infraestrutura e saneamento, sempre focando em soluções para os desafios locais.

Além disso, o prefeito é o intermediário entre o município e os governos estadual e federal, buscando parcerias e investimentos.

O gestor também é responsável por criar e executar projetos de infraestrutura, assegurando o crescimento urbano e sustentável.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), algumas das principais funções de um prefeito são: propor leis, sancionar ou vetar projetos legislativos, convocar a Câmara Municipal quando necessário, planejar obras e serviços, representar o município em eventos e emitir decretos e regulamentos.