"Aqui em Olinda, João Campos não se cria", dispara Lupércio após eleição de Mirella

Prefeito de Olinda disparou contra prefeito do Recife em discurso realizado na festa da vitória da prefeita eleita Mirella Almeida

O prefeito de Olinda, Professor Lupércio (PSD), mandou um recado ao prefeito do Recife, João Campos (PSB), durante o discurso da vitória de Mirella Almeida (PSD), eleita prefeita da Marim dos Caetés neste domingo (27). O atual gestor afirmou que, em Olinda, "João Campos não se cria".

O prefeito do Recife, como se sabe, apoiava Vinicius Castello (PT) para prefeito de Olinda, tendo participado de vários ao lado do petista na cidade.

Antes de atacar o prefeito da cidade vizinha, Lupércio subiu ao palco visivelmente emocionado com a vitória de Mirella Almeida. Ele fez diversos agradecimentos no palanque e enalteceu a trajetória da prefeita eleita, que geriu três secretarias do seu governo.

"Quero aqui agradecer a Deus primeiramente ao apoio da governadora Raquel Lyra, ao apoio da vice-governadora Priscila Krause, ao deputado Augusto Coutinho, ao deputado Cleiton Collins, a todos os vereadores de Recife e Olinda, a Felipe Nascimento, agradecer a essa mulher aguerrida, mulher imbatível, uma mulher que se manteve firme seu caráter, sua personalidade, com tudo que foi construído. Uma mulher que tenho dito e vou repetir, ela não foi fabricada, ela já veio pronta", iniciou Lupércio.

Neste momento, ele se dirigiu à governadora Raquel Lyra, que estava presente no palanque ao lado de demais lideranças, e fez acusações contra o PT de Vinicius Castello e o PCdoB de Renildo Calheiros.

"Governadora, a senhora não sabe do que esse pessoal do PT é capaz, o PCdoB já tinha providenciado um caixão para mim, mas deixa eu vbou dizer para vocês, maior é o que está conosco. Deus é fiel. E deixa eu finalizar, vou mandar um recado... eu não sou de mandar recado, mas deixa eu dizer para você João Campos, aqui em Olinda você não se cria", bradou o professor Lupércio, sendo ovacionado pelos eleitores.



Antes do ataque de Lupércio, João Campos havia parabenizado Mirella Almeida pela eleição em Olinda em uma publicação nas redes sociais. O gestor também citou o prefeito eleito em Paulista, Ramos (PSDB), que também integra o gupo de Raquel Lyra.

“Parabenizo Mirella Almeida e Ramos, a prefeita e o prefeito de Olinda e do Paulista, eleitos neste segundo turno. De forma especial, faço menção à bonita campanha de Vinícius Castello e de Júnior Matuto, que fizeram uma eleição limpa e aguerrida, levando propostas e ouvindo as demandas da população", disse João Campos.