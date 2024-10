João Campos parabeniza eleitos em Paulista e Olinda, e elogia aliados derrotados: "Eleição limpa e aguerrida"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prefeito reeleito do Recife, que esteve envolvido no segundo turno de Olinda e Paulista, se pronunciou após resultados das eleições nas duas cidades

Após os resultados do segundo turno das eleições, o prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), se pronunciou nas redes sociais, no início da noite deste domingo (27), parabenizando os prefeitos eleitos Ramos (PSDB) e Mirella Almeida (PSD), nas cidades de Paulista e Olinda, respectivamente.

Em publicação, João Campos também fez menção à “bonita campanha” dos aliados Vinícius Castello (PT) e Júnior Matuto (PSB), candidatos derrotados nas disputas em Olinda e Paulista, respectivamente. O gestor recifense afirmou que os dois fizeram uma "eleição limpa e aguerrida".

“Parabenizo Mirella Almeida e Ramos, a prefeita e o prefeito de Olinda e do Paulista, eleitos neste segundo turno. De forma especial, faço menção à bonita campanha de Vinícius Castello e de Júnior Matuto, que fizeram uma eleição limpa e aguerrida, levando propostas e ouvindo as demandas da população.

Resultados do segundo turno em Paulista e Olinda

Em Paulista, Ramos foi eleito com 73,36%, totalizando 120.228 votos. Apoiado por João Campos, Júnior Matuto teve 26,64%, o que corresponde a 43.656 votos.

RAMOS (PSDB) É ELEITO PREFEITO DO PAULISTA

Já em Olinda, Mirella Almeida foi eleita com 51,38%, representando 111.613 votos. Também apoiado pelo prefeito do Recife, Vinícius Castello terminou com 48,62%, chegando a 105.616 votos.

MIRELLA ALMEIDA (PSD) É ELEITA PREFEITA DE OLINDA