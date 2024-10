Boulos vai entrar com notícia-crime contra Nunes e Tarcísio no TSE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Documento está sendo redigido pela equipe jurídica do deputado federal.Também foi protocolada ação de investigação eleitoral contra Freitas e Nunes

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, vai entrar com uma notícia-crime contra o seu adversário Ricardo Nunes (MDB) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo informações preliminares apuradas pela reportagem.

O documento ainda está sendo redigido pela equipe jurídica do deputado federal, de acordo com a assessoria. Mais cedo, foi protocolada uma ação de investigação eleitoral contra o governador e o prefeito por abuso de poder e divulgação de informação falsa.

ACUSAÇÃO

Freitas afirmou em coletiva de imprensa, ao lado de Nunes, que mensagens do Primeiro Comando da Capital (PCC) teriam sido interceptadas. As mensagens supostamente pediriam votos em Boulos. O governador não apresentou provas até o momento.