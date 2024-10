Eleições 2024: Rogério Santos é reeleito em Santos com 53,37% dos votos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os eleitores de Santos, principal cidade da Região Metropolitana da Baixada Santista, em São Paulo, foram às urnas neste domingo (27), decidir quem será o prefeito ou a prefeita da cidade, no segundo turno das eleições de 2024.



Na disputa para ocupar a cadeira municipal estão o atual prefeito Rogério Santos (Republicanos), candidato à reeleição, e Rosana do Valle, candidata do PL, partido de Jair Bolsonaro.

Apuração do resultado

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 234.353 eleitores foram às urnas escolher o próximo representante do poder executivo da cidade de Santos.

Rogério Santos (Republicanos) foi reeleito prefeito com 53,37% dos votos, ou seja, 118.562 votos. Em segundo lugar, Rosana do Valle (PL) obteve 103.592 votos.



Como foi o primeiro turno em Santos?

No primeiro turno, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rogério Pereira obteve 43,29% (101.498 votos válidos) e Rosana de Oliveira Valle, 42,65% (99.999 votos válidos). A diferença entre os candidatos foi de apenas 0,64%.

As nove cidades da Baixada Santista registraram um índice de abstenção maior do que a média nacional no primeiro turno das eleições municipais. Santos ocupa o segundo lugar no ranking de abstenção, com 29,26% de ausência (o que representa 103.499 eleitores).

Quem são os candidatos em Santos?

Rosana do Valle iniciou sua carreira na política em 2018 como deputada federal de São Paulo, pelo PSB. Em 2022 se reelegeu para a legislatura de 2023-2027, pelo Partido Liberal (PL).

Rogério Santos é filiado ao Republicanos desde 2023. Formado em odontologia, iniciou sua carreira na política em 2009 como deputado estadual. Em 2013, Santos foi convidado pelo então prefeito da cidade Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) para ser chefe de gabinete. Já em 2017 tornou-se secretário de governo. Venceu a eleição para prefeitura de Santos em 2020 e assumiu o comando em 2021.

Tanto Rosana do Valle quanto Rogério Santos buscaram o apoio unilateral do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Porém o chefe do executivo paulista permaneceu neutro na disputa à prefeitura de Santos.

Santos possui 418.608 habitantes, segundo Censo de 2022 e um PIB per capita (divisão do PIB pelo número de habitantes) de R$ 55.508,46.





ELEIÇÕES: Qual é o valor do salário de um prefeito?