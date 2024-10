Emília Corrêa é eleita em Aracaju (SE) com 57%

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Milhares de eleitores de Aracaju foram votar entre Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT) para definir quem deve se eleger como o novo prefeito ou prefeita da cidade, neste domingo (27).

A candidata Emília Corrêa venceu o pleito com 57,46% dos votos - 165.924 -, contando com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em 2012, a candidata do PL ficou como suplente na Câmara Municipal de Aracaju. Já em 2016, foi eleita vereadora. Em 2020, obteve a reeleição para vereadora, sendo a segunda mais votada. Ricardo Marques (Cidadania) foi seu candidato a vice.

Já Luiz Roberto atingiu 42,54% dos votos - 122.824. O candidato do PDT disputou, pela primeira vez, o cargo de prefeito de Aracaju. Seu candidato a vice foi Fabiano Oliveira (Progressistas).

Apuração do resultado:

Primeiro turno em Aracaju:

No primeiro turno, Emília Corrêa obteve 126.365 (41,62%) votos, e seu concorrente, Luiz Roberto, conquistou 72.427 (23,86%) dos votos.

Emília é natural de Lagarto (SE). É advogada, defensora pública aposentada, comunicadora de rádio e TV, vereadora de Aracaju e tem 62 anos.

Já Luiz Roberto Dantas de Santana, natural de Aracaju (SE), é advogado e tem 59 anos. Gestor público, foi secretário de Desenvolvimento Urbano do governo de Sergipe. Foi servidor do Ministério da Fazenda e também trabalhou na Petrobras, onde se aposentou.

