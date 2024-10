Eleições 2024: Veja o resultado para prefeito de Serra; apuração em tempo real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Eleitores foram às urnas neste domingo (27) para eleger quem vai ocupar a prefeitura de Serra, na região central do Espírito Santo, pelos próximos quatro anos.

Weverson Meireles (PDT) saiu vitoriosos do pleito, com 60,48% dos votos (138.071). Pablo Muribeca (Republicanos) teve 39,52% (90.227 votos).

A apuração das seções foi totalizada por volta das 17h55, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.

Apuração do resultado:

Assim que o resultado da eleição para Prefeitura de Serra for divulgado, essa reportagem será atualizada com todos os números oficiais da apuração do TRE-ES.



Primeiro turno em Serra

No primeiro turno, Weverson Meireles teve 39,66% (97,087 votos válidos) e Pablo Muribeca, 25,20% (61,690 votos válidos).

A eleição em Serra teve 264.180 votos totais, o que inclui 10.270 votos brancos, 3,89% dos votos totais, e 9.132 votos nulos, 3,46%.

A abstenção foi de 98.344 eleitores, 27,13% do total de aptos a votar nas eleições de 2024 na cidade.

Dados sobre a cidade e os candidatos

O cenário eleitoral da Serra começou a se configurar quando o atual prefeito Sergio Vidigal (PDT) não concorreu à reeleição por questões pessoais – o principal deles o fato de sua esposa, a ex-deputada federal Sueli Vidigal, realizar um tratamento contra um câncer.

Dessa forma, o prefeito anunciou que seu candidato seria o administrador Weverson Meireles, que foi secretário estadual de Turismo e logo assumiu o posto de secretário municipal de Governo, passando a figurar ao lado do prefeito em diversos atos públicos durante as eleições. Ele também recebeu apoio do governador Renato Casagrande.

Pablo Muribeca foi eleito vereador de Serra em 2020. Ligado à direita, ele também foi eleito deputado estadual em 2022. Na Assembleia Legislativa, usou a tribuna para fazer diversas críticas ao prefeito Sergio Vidigal e sua gestão.

Serra é o município mais populoso do estado, com 520.653 habitantes, conforme o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



