Fuad Noman (PSD) é reeleito para a Prefeitura de Belo Horizonte no segundo turno; veja números

Fuad Noman, do PSD, e Bruno Engler, do Partido Liberal disputam, neste segundo turno, uma vaga para prefeitura de Belo Horizonte; confira

Quase dois milhões de eleitores foram às urnas para escolher o futuro prefeito de Belo Horizonte, neste domingo (27), garantindo a reeleição a Fuad Noman (PSD), com 53,73% (670.574 votos), enquanto Bruno Engler (PL) teve 46,27% (577.537 votos) do total de votos. Belo Horizonte possui 1.992.984 eleitores.

A disputa pela prefeitura de Belo Horizonte foi marcada por apoios políticos que exercem um poder relevante em todo o País. Bruno Engler contou com a parceria do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado federal Nikolas Ferreira.

Em contrapartida, o candidato à reeleição, Fuad Noman, tem o apoio, neste segundo turno, do presidente Lula. Partidos do campo da esquerda, como PT, PSOL, PCdoB e PV, também apoiaram o candidato.

No primeiro turno, Engler (PL) teve 34,38% dos votos válidos, assumindo a liderança. Já o candidato do PSD, Fuad, ficou na segunda posição e obteve um total de 26,54% dos votos.

Quem ganhou em BH? Acompanhe a apuração:

Assim que o resultado da eleição para Prefeitura de Belo Horizonte for divulgado, essa reportagem será atualizada com os números oficiais da apuração do TRE-MG.



Eleitorado de Belo Horizonte

A capital mineira possui um total de 1.992.984 eleitores, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).

Segundo o IBGE, Belo Horizonte tem 2.315.560 habitantes e é considerada a 4° cidade mais rica do País, com um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 105,3 bilhões.

