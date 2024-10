Ministério Público Eleitoral divulga balanço sobre ocorrências no segundo turno; quatro pessoas foram presas em flagrante

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Balanço foi divulgado na tarde deste domingo (27), ao final do horário de votação em Paulista e Olinda, com as ocorrências do fim de semana

O Ministério Público Eleitoral divulgou balanço, na tarde deste domingo (27), do segundo turno das Eleições Municipais 2024 em Pernambuco, após conclusão da fiscalização pelas Promotorias de Justiça Eleitorais de Paulista e Olinda. De acordo com o balanço, o fim de semana apresentou baixo número de intercorrências.

Entre as ocorrências registradas, uma aconteceu no sábado, durante inspeções em locais de votação de Paulista, com a apreensão de materiais de propaganda irregulares, identificados pela Comissão de Propaganda do TRE.

Na mesma Zona Eleitoral, no domingo, houve registro de uma prisão em flagrante pelo crime de transporte de eleitores. O responsável foi conduzido para a Delegacia para audiência de custódia. Também foram registrados 4 casos de boca de urna, que resultaram em termos circunstanciados de ocorrência.

Em Olinda, foram registradas três ocorrências que motivaram prisões em flagrante. Na primeira delas, uma mulher que fotografou seu voto foi detida por tentar quebra de sigilo do voto; uma outra mulher foi presa por praticar boca de urna; e quatro homens foram localizados com folhetos partidários dentro de um veículo. Todos os detidos em flagrante foram conduzidos pela Polícia Militar à Delegacia de Plantão do Varadouro. Os casos foram acompanhados pelo Promotor da 10ª Zona Eleitoral.

Já na 117ª Zona Eleitoral, também em Olinda, o Ministério Público identificou o derramamento de santinhos dos dois candidatos na entrada de pontos de votação, em descumprimento a recomendação expedida.



Dados gerais do TRE sobre as eleições em Olinda e Paulista:

OLINDA

Candidatos - Vinícius Castello (PT) e Mirella Almeida (PSD)

300.296 eleitores

3 zonas eleitorais

100 locais de votação, com 880 seções e 935 urnas

3.556 mesários/as

PAULISTA

Candidatos - Júnior Matuto (PSB) e Ramos (PSDB)

235.213 eleitores

3 zonas eleitorais

82 locais de votação, com 648 seções e 689 urnas

2.522 mesários/as