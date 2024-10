'Mirella terá apoio de Lula e de lideranças importantes do PT', diz o ministro André de Paula (PSD) sobre resultado em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Presidente do PSD-PE reconheceu a dificuldade do 2º turno em Olinda, mas opina que 'clima de enfrentamento natural da eleição não resistirá'

Após o segundo turno das eleições municipais de 2024, o presidente do PSD-PE e Ministro da Pesca e Aquicultura do Brasil, André de Paula, destacou a importância da vitória de Mirella Almeida à Prefeitura de Olinda para a legenda. "Sob todos os aspectos, valorizamos muito essa vitória de Mirella, que é uma vitória de Olinda, dos olindenses. Mirella está pronta, preparada, é um belíssimo quadro", disse, à Rádio Jornal.

"O que me deixa mais feliz não é nem a expressão do resultado que, por si só, já é muito significativo, mas a certeza de que Mirella vai fazer a diferença como Prefeita de Olinda." Ele enfatizou que a prefeita eleita contará com o apoio da governadora Raquel Lyra (PSDB) e do PSD, partido que saiu fortalecido das eleições municipais deste ano.

'Eleição muito dura'

O ministro reconheceu a dificuldade do segundo turno em Olinda, com a competitividade de Vinicius Castello (PT). "Foi uma eleição muito dura, muito difícil. Você vê o volume de lideranças, de ministros do presidente Lula, que estiveram ao lado do candidato Castello, e isso tudo fez com que a vitória de Mirella fosse ainda mais importante", disse.

Durante a entrevista, André de Paula foi questionado sobre possíveis rusgas por apoiar a adversária do candidato de Lula, que foi Castello. "O governo do presidente Lula é um governo plural. Fico feliz porque o segundo turno de Olinda se deu entre o PSD, que faz parte do governo, e o PT, o partido do Lula. Tenho certeza de que Mirella terá o apoio não apenas do presidente, mas também de lideranças importantes do próprio PT."

"Mirella é uma mulher do diálogo, uma mulher que se relaciona com facilidade, tanto com seus adversários quanto com seus aliados. Não tenho dúvida de que o clima de enfrentamento natural da eleição não resistirá ao dia primeiro de janeiro, quando começaremos a trabalhar para construir uma Olinda cada vez mais forte e melhor", acrescentou.

Raquel Lyra no PSD?

De Paula também foi questionado sobre possível migração de Raquel Lyra, hoje no PSDB, para a sua legenda. "As portas do partido sempre estarão abertas à Raquel Lyra. Não há nenhum partido que se sentisse enormemente privilegiado em contar com uma líder como a governadora, uma das mulheres mais brilhantes dessa geração da política nacional", afirmou.

Ele ressaltou, contudo, que a decisão de se juntar ao PSD é uma questão pessoal da governadora. "É evidente que qualquer partido gostaria de ter Raquel, e o nosso não é diferente. É uma decisão muito íntima que cabe apenas à governadora. Nós respeitamos isso, mas gostaria muito que isso acontecesse. Se isso acontecer, tenha certeza absoluta de que vamos celebrar muito."

O ministro também celebrou o desempenho do PSD nas eleições de 2024, incluindo cinco prefeituras em capitais brasileiras. As vitórias foram em São Luís (MA) com Eduardo Braide, Curitiba (PR) com Eduardo Pimentel, Rio de Janeiro (RJ) com Eduardo Paes, Florianópolis (SC) com Topázio Neto, e uma disputa acirrada em Belo Horizonte (MG) entre Bruno Engler e Fuad Noman, que levou a uma eleição no segundo turno.