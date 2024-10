Partidos de centro consolidam vitória nas eleições após segundo turno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Encerrado o segundo turno das eleições municipais, o Centrão se consolidou como grande vencedor do pleito no cenário nacional. Do total de 5.570 municípios brasileiros, PSD, MDB, PP e União Brasil — os quatro líderes do ranking — conquistaram, juntos, 3.072 prefeituras, o que representa 55% do total.

O PSD de Gilberto Kassab se destacou e foi o maior vitorioso do pleito, acumulando 887 prefeituras, incluindo cinco capitais, como Curitiba e Belo Horizonte. Fundado em 2011, o partido subiu 58% em comparação com 2020. Kassab, vale salientar, é secretário estadual do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas vem flertando com o governo Lula de olho em 2026.

O MDB, por sua vez, também viu seu número de prefeituras aumentar, passando de 793 eleitos em 2020 para 854 neste ano. O PP e o União Brasil somaram, respectivamente, 747 e 584, consolidando os partidos de centro-direita nas quatro primeiras posições do topo do ranking.



Na sequência aparece o Partido Liberal de Valdemar Costa Neto. O partido de direita obteve 516 municípios, mais que o dobro do PT de Lula, seu adversário direto, que conquistou 252 prefeituras. O PT, embora tenha aumentado a presença nas cidades neste ano, já teve uma presença muito maior nas municipais. A dificuldade de transformar o capital político de Lula em votos é tema de discussão em várias camadas do partido, que necessita de modernização.

Na briga pelas capitais, a diferença entre as duas siglas antagônicas também foi grande: enquanto o PL somou quatro nomes, já incluindo o segundo turno, o Partido dos Trabalhadores só conquistou Fortaleza, numa disputa acirrada contra o próprio PL. No compartivo de capitais, o PSD e o MDB aparecem novamente na liderança, com cinco cidades, cada.

Mas engana-se quem acredita que o PL esteja passando por um grande momento. Embora o partido tenha dobrado o número de prefeituras em relação a 2020, a sigla conquistou somente metade do que era almejado, e vive um racha interno a nível nacional que prejudicou diversas candidaturas. Vários candidatos apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, não chegaram perto da vitória.

O Republicanos, que embora não integre oficialmente a base de Lula mas tenha ministros de Estado, ficou com 435 prefeituras. Já o PSB, que se autointitula de centro-esquerda, obteve o melhor resultado nesse campo ideológico, ficando na sétima posição do ranking, com 309 prefeituras, incluindo o Recife, capital que é tida pela direção nacional do partido como principal reduto da legenda na atualidade, sob liderança do prefeito João Campos.

O PSDB, que, assim como o PT, já teve momentos melhores mas também segue com dificuldade de fazer grandes eleições, conseguiu 274 cidades no pleito deste ano, sendo creditado como um dos grandes derrotados nessas eleições, ainda que tenha tido um resultado satisfatório em alguns estados, como em Pernambuco, onde foi o diretório com maior número de prefeituras.

Ranking de prefeituras por partido



Placar em Pernambuco

Em Pernambuco, o partido da governadora Raquel Lyra (PSDB) foi o grande vencedor das eleições municipais, conquistando 32 prefeituras. A legenda teve uma prefeitura a mais que o PSB do prefeito João Campos, outra grande liderança que buscava ampliar a capilaridade entre os municípios.

A disputa entre os dois foi a grande protagonista no primeiro turno e também marcou a segunda etapa, onde os dois grupos disputavam diretamente as prefeituras de Olinda e de Paulista. No final, o gestor da capital saiu derrotado, com Ramos, do PSDB de Raquel, conquistando Paulista, e Mirella Almeida, do PSD, se elegendo em Olinda com apoio da tucana.

Ainda que houvesse cenários peculiares de rejeição aos candidatos contrários, o resultado colocou a centro-direita na liderança em Pernambuco, uma vez que, logo após o PSB de João campos, o PP de Eduardo da Fonte, aliado de Raquel Lyra, aparece na sequência, com 24 prefeituras, demonstrando a força da governadora no estado.

O Partido dos Trabalhadores do pernambucano Lula, que já teve tempos áureos no estado, ficou com somente seis prefeituras nessa eleição, repetindo o resultado preocupante do partido a nível nacional. O PL de Bolsonaro, ganhou menos ainda: apenas duas prefeituras. Na capital, o candidato de Bolsonaro foi derrotado ainda no primeiro turno.



Outras legendas de centro também tiveram resultado melhor do que o PT e o PL, também confirmando o cenário nacional. É o caso do PSD, que completou 20 prefeituras neste domingo, com a eleição de Mirella Almeida em Olinda, o MDB e o União Brasil, que obtiveram 12 e 9 cidades, respectivamente. Veja, a seguir, o ranking completo de prefeituras por partido em Pernambuco.