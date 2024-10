Quem foi eleito em Cuiabá? Confira o resultado do segundo turno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O segundo turno das eleições municipais da capital do Mato Grosso, Cuiabá, aconteceu neste domingo (27), dando vitória ao candidato do Partido Liberal, Abilio Brunini, que venceu Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores.

Abílio venceu com mais de 53,80% (171.324 votos), enquanto Lúdio contou com 46,20% (147.127 votos).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no primeiro turno, quem saiu na frente foi o deputado federal e arquiteto por formação Abilio Brunini (PL), com 126.944 votos, o que corresponde a 39,61% dos votos válidos.

Lúdio Cabral (PT) obteve, no primeiro turno, 28,31% dos votos válidos (90.719 votos). O médico, que atua na atenção básica como servidor público de Cuiabá, já foi vereador da cidade por dois mandatos e atualmente é deputado estadual, sendo filiado ao PT há mais de 25 anos.

Quem ganhou o segundo turno em Cuiabá? Veja apuração:



Conheça o novo prefeito de Cuiabá



Candidato com maior número de votos no primeiro turno de Cuiabá, Abilio Brunini foi vereador de Cuiabá, eleito em 2016 pelo PSC. Nas eleições de 2020, disputou a prefeitura de Cuiabá pelo Podemos e ficou na primeira colocação no 1.º turno, mas foi derrotado no 2º turno.

Em 2022, ele foi o segundo candidato a deputado mais bem votado do Mato Grosso, com 87.072 votos (5,03% dos validos), e o mais bem votado de Cuiabá.

Quem é o candidato derrotado

Já Lúdio Cabral Foi eleito para o primeiro mandato como vereador de Cuiabá em 2004, e se elegeu novamente em 2008, cargo que ocupou até dezembro de 2012.

Ele já se candidatou à prefeitura de Cuiabá em 2012, chegou ao segundo turno. Também concorreu a Governador do Mato Grosso em 2014, ficando em segundo lugar. Em 2018, concorreu a deputado estadual e foi eleito, sendo reeleito em 2022.