Segundo turno em Guarujá: quem ganhou? Confira apuração em tempo real

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os eleitores foram às urnas neste domingo (27) para escolher o próximo prefeito da cidade de Guarujá, no litoral paulista. Neste segundo turno, Farid Saidi Madi (PODE) e Raphael Vitiello (PP) disputam a vaga.

No primeiro turno, o candidato do Podemos, Farid, ficou com 42,54% dos votos válidos (70.753) e Raphael Vitiello, do Partido Progressista, ficou em segundo lugar, com 25,49% dos votos (42.398).

Segundo turno em Guarujá

No Guarujá, 168.462 eleitores foram às urnas exercer seu direto ao voto. Farid Saidi Madi (PODE) foi eleito com 55,38% dos votos válidos, equivalente a 83.652 votos.

Raphael Vitiello, do PP, recebeu 67.389 votos.

Quem são os candidatos?

Farid já disputou algumas vezes uma vaga para prefeitura de Guarujá. Em 2004, foi eleito, mas não obteve êxito ao tentar se reeleger em 2008. Na última eleição, em 2022, se candidatou a deputado federal, e ficou como suplente. O candidato recebeu o apoio do atual governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos).

Já Raphael Vitiello está no segundo mandato como vereador do município e aposta em assumir a prefeitura da cidade litorânea de São Paulo. Vitiello tem o apoio do senador Ciro Nogueira, do PP, presidente nacional do partido.



Sobre a cidade de Guarujá

A cidade litorânea possui um total de 241.669 eleitores, de acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Guarujá tem mais de 250 mil habitantes, segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, o município possui um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 32.292,29.



ELEIÇÕES: Qual é o valor do salário de um prefeito?