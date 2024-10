Eleições em Jundiaí: candidato é eleito sub judice e cidade ainda não tem prefeito para 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Disputaram o segundo turno para prefeitura Parimoschi, do Partido Liberal, e Gustavo Martinelli, do Partido União Brasil

Neste domingo (27), 233.727 eleitores foram às urnas escolher quem vai governar o município de Jundiaí, em São Paulo, pelos próximos quatro anos.

Disputaram o segundo turno para a prefeitura Parimoschi (48,07%), do Partido Liberal, e Gustavo Martinelli (43,34%), do União Brasil.

Apuração do resultado em Jundiaí

Gustavo Martinelli (UNIÃO), com 58,87% dos votos válidos, foi eleito sub judice em Jundiaí (SP). Apesar do resultado favorável nas urnas, Martinelli não tem o cargo garantido.

Sua candidatura aguarda decisão da Justiça, pois suas contas enquanto presidente da Câmara Municipal foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, portanto, sua candidatura não é considerada regular até que seja julgada em última instância.

Conheça os candidatos

O candidato Martinelli, do União Brasil, é o atual vice-prefeito da cidade. Entre os anos de 2009 e 2020, exerceu três mandatos consecutivos como vereador. Chegou a ser presidente da Câmara Municipal e criou programas para jovens do município.

Já José Antônio Parimoschi, do PL, exerceu cargos públicos administrativos. Foi responsável pela unidade de Gestão do Governo e Finanças da prefeitura de Jundiaí, de 2017 até março deste ano. Além disso, passou três anos como subsecretário de Planejamento e Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão no Governo do Estado de São Paulo.

Candidatura de Martinelli sub judice

De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até a publicação desta matéria, consta que a candidatura de Martinelli está "anulada sub judice".

Conforme o TSE, candidatos que estejam com registros sub judice permanecem na disputa eleitoral até o julgamento final do processo de registro de candidatura pela Justiça Eleitoral.

Função do prefeito

O prefeito é o chefe do Poder Executivo municipal, responsável por administrar recursos públicos, implementar políticas e garantir o bem-estar da população. Ele atua em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança, além de buscar soluções para os problemas do município.

Outras funções incluem propor e vetar leis, planejar obras e serviços, representar o município e articular com os governos estadual e federal para captar recursos.

