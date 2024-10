TSE registra cerca de 180 mil justificativas de ausência no 2º turno até 9h

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com Estadão Conteúdo

Em dia de definição do 2º turno das eleições municipais do Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabilizou milhares de justificativas de ausência de eleitores em apenas uma hora.

Até as 9h deste domingo (27), 180.954 eleitores justificaram seus votos. No exterior, foram registradas 14.224 justificativas até as 7h3h.

Eleitores das cidades com segundo turno têm até as 17h para justificar a ausência, seja pelo aplicativo e-Título ou presencialmente nos postos de justificativa.

Neste domingo, em 51 municípios, cerca de 34 milhões de eleitores irão às urnas para eleger prefeitos que representarão suas cidades pelos próximos quatro anos.

Acompanhe todas as informações em tempo real