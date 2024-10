Mendonça Filho é "maior derrotado da história das eleições majoritárias", diz presidente do PSB-PE ao defender João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sileno Guedes rebate críticas do deputado Mendonça Filho do Recife, João Campos e e exalta trajetória do gestor em nota oficial do partido

Após críticas de Mendonça Filho (União Brasil) a João Campos (PSB), o presidente do PSB-PE, Sileno Guedes, emitiu nesta terça-feira (29) nota oficial do partido em resposta.

No comunicado, Guedes rebateu as declarações feitas pelo deputado nesta segunda-feira (28), que acusou Campos de praticar “negacionismo eleitoral” ao não reconhecer o desempenho do grupo da governadora Raquel Lyra (PSDB) nas eleições municipais.

Na nota oficial, Guedes ironiza o esforço de Mendonça em defender a governadora e sugere que o deputado ignora detalhes essenciais dos resultados eleitorais, incluindo o “humilhante” desempenho do candidato de Raquel Lyra no Recife, que teria ficado atrás dos votos nulos e brancos.

“Chega a ser engraçado o esforço do deputado Mendonça Filho para sair em defesa do resultado eleitoral da governadora Raquel Lyra”, afirmou Guedes.

Segundo Guedes, João bateu recordes de aprovação, enquanto Mendonça "acumula derrotas em sua trajetória política".

Confira a resposta completa

"Chega ser engraçado o esforço do deputado Mendonça Filho para sair em defesa do resultado eleitoral da governadora Raquel Lyra. No entanto, o esforço dele poderia ser mais completo, mais efetivo se trouxesse a lista dos tais municípios apontados e com o eleitorado de cada cidade. Mas aí, talvez, seria pedir muito a alguém que há um bom tempo se mostra descolado da realidade e usa a agressão como mecanismo de comunicação. O deputado esqueceu de mencionar o humilhante resultado do candidato da governadora na eleição do Recife, perdendo até para branco e nulo.

Mendonça, inclusive, teve a sua posição derrotada no seu partido, que reforçou a base do prefeito João Campos nas eleições do Recife. Aliás, ser derrotado é algo muito comum para ele. Inclusive, é preciso lembrar que o defensor da governadora foi derrotado por João, na eleição de 2020, e pelo seu pai, Eduardo Campos, na eleição de 2006.

E com relação à forma deselegante que o deputado menciona o prefeito mais bem avaliado do Brasil não me espanta. João foi o deputado federal mais votado da história de Pernambuco, é o melhor prefeito da história do Recife, bateu o recorde de votação da história da cidade e merece respeito. Já Mendonça é o maior derrotado da história das eleições majoritárias. Vamos ver se ele também vai questionar isso."

Sileno Guedes

Presidente estadual do PSB

Críticas de Mendonça vieram após participação de João Campos no Roda Viva

O embate entre os dois políticos começou após João Campos declarar, no programa Roda Viva ontem (28), que seu grupo político conquistou a “maior vitória da história” de uma oposição e que o governo obteve “o pior desempenho da história”.

Em resposta, Mendonça Filho afirmou que João estava preso em uma “distopia” e criticou o que considerou um “malabarismo” retórico para construir uma narrativa contrária ao desempenho da governadora.

Mendonça ainda afirmou que João Campos deveria demonstrar “um pouco de humildade”.