Mendonça Filho critica João Campos, após declarações no Roda Viva: "Negacionismo eleitoral"

O deputado federal Mendonça Filho (União) criticou, nesta terça-feira (29), o prefeito do Recife, João Campos (PSB), após as falas do pessebista sobre o desempenho eleitoral do grupo político da governadora Raquel Lyra nas eleições municipais.

Durante a participação no programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite da segunda-feira (28), João afirmou que seu grupo político conquistou a “maior vitória da história” de uma oposição e que o governo obteve “o pior desempenho da história”.

Em resposta, Mendonça Filho afirmou que as declarações de João representam um “negacionismo eleitoral” e que o pessebista tenta negar uma “vitória consagradora” da governadora nas eleições municipais.

“Negar que Raquel foi a grande vencedora da eleição municipal no estado é o mesmo que contestar que João Campos teve uma votação histórica e consagradora no Recife. O prefeito não pode usar sua vitória no Recife como argumento para negar a vitória consagradora da governadora em todas as regiões do Estado", afirmou.

O deputado federal considerou o desempenho da base do governo “espetacular” e que João pratica “malabarismo para criar uma tese” e “agride a verdade dos fatos”. Mendonça também enfatizou que o prefeito do Recife vive em uma “distopia” e que está “preso ao mundo imaginário do TikTok”.

"É tanto malabarismo para criar uma tese, que agride a verdade dos fatos. O prefeito colocar na conta da oposição a vitória de prefeitos de partidos como o União Brasil, só porque o partido o apoiou no Recife, é agredir os fatos", disse.

“Vive em uma distopia, preso ao mundo imaginário do TikTok”, complementou.

De acordo com Mendonça, a base do governo elegeu 125 prefeitos dentre os 184 municípios de Pernambuco. Na entrevista ao Roda Viva, João afirmou que a base do governo Raquel Lyra elegeu menos de 90 prefeitos.

Mendonça lembrou, ainda, que prefeitos aliados de Raquel Lyra ganharam em 8 dos 14 municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR).

"Dos quatro maiores da RMR, exceto a capital, a governadora elegeu obteve vitória em três: Jaboatão, Olinda Paulista", analisou.

O deputado federal também destacou que João deveria ter “um pouco de humildade”.

"Um pouco de humildade fará bem para ele próprio e para a própria política, então vamos desarmar os palanques e cuidar das gestões municipais e estadual, que têm grandes desafios”, criticou.