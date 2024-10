Eleição na OAB-PE: Ingrid Zanella promete fortalecer defensorias públicas e defender prerrogativas dos advogados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Atual vice-presidente do órgão é candidata à presidência para o triênio que vai de 2025 a 2027. Eleição para a OAB-PE ocorre no dia 18 de novembro.

A advogada Ingrid Zanella encerrou a série de sabatinas realizada pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Pernambuco (OAB-PE). Em entrevista à Rádio Jornal, nesta quarta-feira (30), ela afirmou que, caso eleita, trabalhará na defesa das prerrogativas dos advogados.

“Temos 42 mil advogados ativos em Pernambuco e a gente precisa ter pontos que garantam a nossa autonomia. Primeiro, a defesa intransigente das prerrogativas. A OAB-PE fez o primeiro censo para a gente identificar similaridades e diferenças da nossa classe e percebemos que as mulheres advogadas têm as prerrogativas costumeiramente mais violadas. Então a gente tem que ter uma atuação ampla na defesa dessas prerrogativas”, afirmou a candidata.

Ingrid Zanella é professora da Universidade Federal de Pernambuco e é a atual vice-presidente da OAB Pernambuco. Ela encabeça a chapa da situação, intitulada “Renovação Experiente”, que conta com apoio do atual presidente da instituição, Fernando Ribeiro Lins. A candidata a vice é a advogada e professora Schamky Bezerra.

Durante a sabatina, Ingrid contou sua trajetória na profissão, afirmando que não vem de berço tradicional do Direito pernambucano. Ela afirmou que, durante seu mandato como vice-presidente do órgão, conversou com todas as 29 subseccionais da OAB em Pernambuco, e entende que há uma necessidade de servir aos advogados.

“Comecei minha carreira do zero, montei meu primeiro escritório num coworking, sei as dificuldades para desenvolver a profissão, que é muito honrada, mas difícil. Esse sentimento de fazer Justiça e fazer mais pelos que estão ao nosso lado fez com que eu percebesse que a OAB é uma instituição democrática que tem um poder de transformação enorme. O advogado precisa encontrar na OAB o respaldo necessário para ter sua profissão, sentir que ali é a sua casa”, contou.

Debate da Rádio Jornal com a candidata a presidência da OAB Pernambuco, Ingrid Zanella - Guga Matos / JC Imagem

Fortalecimento da Defensoria Pública

Questionada sobre como a OAB poderia ajudar no fortalecimento das Defensorias Públicas em Pernambuco, a candidata afirmou que vai pleitear mais concursos públicos para preenchimento de postos de trabalho e fomentar o combate à precarização da advocacia, por meio da criação de um centro de combate à exploração da categoria.

“A defensoria pública é uma pedra fundamental no exercício da cidadania e da Justiça do nosso estado. Nessa gestão, fechamos vários convênios com a defensoria, possibilitando sempre que eles tivessem autonomia e pudessem trabalhar em todo o nosso estado. Queremos uma defensoria pública fortalecida, mais concursos para defensor público, para que a Justiça gratuita chegue a cada canto do nosso estado, porque aquele cidadão que não pode custear um advogado, ele precisa do defensor para trabalhar ao seu lado”, apontou.

Ingrid também prometeu dar um olhar para os advogados dativos, que atuam em locais onde não há defensores públicos. “Levantamos uma bandeira para que, onde não há defensor, houvesse uma regulamentação do serviço da advocacia dativa, que soma com a defensoria pública”, declarou.

Morosidade do Judiciário

Ingrid Zanella afirmou que a morosidade do Judiciário é um problema nacional e até internacional, e que tem propostas para tentar amenizar essa dificuldade no dia a dia de trabalho dos advogados. Ela contou que a OAB procurou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por 21 vezes, nos últimos anos, para pleitear pelos profissionais junto ao Judiciário.

“Não vou trabalhar com demagogia em uma eleição da OAB para dizer que, em janeiro, todos os problemas estarão resolvidos. Não estarão. Vamos lutar de forma combativa, como sempre lutamos, para que o advogado tenha acesso à Justiça e ao Judiciário, sempre atento e célere”, afirmou.

Debate da Rádio Jornal com a candidata a presidência da OAB Pernambuco, Ingrid Zanella - Guga Matos / JC Imagem

“Na próxima gestão, para tentar trazer soluções, vamos criar o Reclame Aqui dos tribunais, possibilitando que todos os advogados e advogadas, quando houver uma violação de prerrogativa, quando tiver um problema de acesso ao processo, ou quando não conseguir atendimento ao despacho, julgamento, ele possa imediatamente fazer sua reclamação, e a gente tenha acesso a dados de forma imediata usando inteligência artificial”, propôs.

“Justiça tardia é uma injustiça, principalmente quando estamos lidando com direitos sensíveis, como faz parte do nosso trabalho”, concluiu.

Gestão financeira

A candidata afirmou que sua administração saberá gerir a renda oriunda das anuidades dos advogados para colocar em prática os projetos apresentados na campanha.

Segundo ela, a anuidade da OAB de Pernambuco é responsável pelos custos das ações realizadas pelo órgão, mas ponderou que o valor pago no estado está entre os mais baratos do Brasil.

“O advogado, se ele pagar a anuidade de uma vez só, ele paga R$ 720. Por isso a gente foca tanto em serviços e acesso. Nessa gestão nós instituímos 14 coworkings, o maior coworking do Brasil está aqui em Recife, na Região Metropolitana, possibilitando que o advogado tenha mais de 100 postos de trabalho para desempenhar seu papel diariamente, fazer audiência, sustentação oral, se reunir com cliente, e isso a advocacia pode usar sem qualquer custo”, contou.

“O bom gestor tem que não só gerir a renda, os investimentos da OAB-PE, sempre com transparência e responsabilidade para a classe, mas tem que lembrar que a OAB é um instrumento de transformação social”, acrescentou.



A eleição para a OAB-PE será realizada no dia 18 de novembro e escolherá a diretoria e o conselho responsáveis pela seccional estadual e pelas 29 subseções no triênio 2025 a 2027, além da lista sêxtupla do Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).