Isabella de Roldão assume Prefeitura do Recife em recesso de João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Depois de meses de campanha eleitoral intensa, visando à reeleição à Prefeitura do Recife, João Campos anunciou nesta quarta-feira (30) que irá tirar alguns dias de recesso, para um pequeno período de descanso, retornando aos trabalhos somente na próxima segunda-feira (4/11).

Nesse período, a vice-prefeita Isabella de Roldão, assumirá a Prefeitura do Recife. "Hora de uma pequena pausa. Nossa vice-prefeita, Isabella de Roldão, assume (a Prefeitura) pelos próximos quatro dias. Sei que o Recife está em boas mãos enquanto recarrego as energias. Segunda-feira já estou de volta ao batente, cheio de disposição para continuar nosso trabalho. Até logo, Recife", postou João Campos, em sua conta pessoal no Instagram.

Nascimento da sobrinha

O prefeito João Campos esteve, ao lado da namorada, a deputada federal Tabata Amaral, no Hospital Português, no bairro do Paysandu, na região central do Recife, para visitar a sobrinha Nina (filha do deputado federal Pedro Campos e da sua esposa Augusta Carneiro), que nasceu na tarde desta quarta-feira (30).

"Nina chegou! E chegou muito linda, cheia de saúde e já ganhando o coração de todo mundo. Como a gente estava ansiosos pela sua chegada, pequena! No combo, vieram uns titios babões que se emocionaram demais quando te viram e que já te amam muito!", escreveu Tabata Amaral, em seu perfil no Instagram.