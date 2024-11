Caso Marielle Franco: Lessa é condenado a 78 anos e Élcio de Queiroz, a 59 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Seis anos e sete meses após o crime que vitimou a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e seu motorista Anderson Gomes, os ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz foram condenados pela execução que ocorreu em 14 de março de 2018.

A sentença foi dada pela juíza Lúcia Glioche. Os réus, que confessaram participação no homicídio, receberam, juntos, mais de 130 anos de condenação, além de pagamento de indenizações.

Quais foram as condenações no caso Marielle?

De acordo com informações da Agência Brasil, Ronnie Lessa recebeu a setença de 78 anos e 9 meses e Élcio de Queiroz de 59 anos e 8 meses. O júri entendeu que eles são culpados de três crimes: duplo homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima), tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves (assessora de Marielle) e receptação do veículo usado no crime.

Ronnie e Élcio estão presos desde 12 de março de 2019. Eles fecharam acordo de delação premiada. Os acusados de serem mandantes dos crimes são os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, respectivamente, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) e deputado federal.

O delegado Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro na época do crime, é acusado de ter prejudicado as investigações. Os três estão presos desde 24 de março deste ano.

Indenizações a familiares

Além das penas de prisão, Lessa e Queiroz foram condenados a pagar indenizações que somam R$ 706 mil para cada um dos familiares diretamente afetados.

Essa indenização será direcionada a Arthur, filho de Anderson Gomes; Luiara, filha de Marielle Franco; Ágata, viúva de Anderson; Monica, viúva de Marielle; e Marinete, mãe de Marielle.

“Talvez a Justiça fosse Anderson e Marielle presentes”, disse a juíza Lúcia Glioche durante leitura da sentença.

CONFIRA NO VÍDEO: momento em que juíza anuncia condenação de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz no caso Marielle e Anderson