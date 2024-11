Dani Portela declara apoio oficial à reeleição de Álvaro Porto para a presidência da Alepe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A deputada estadual Dani Portela (PSOL) se posicionou sobre a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Nesta quinta-feira (31), Dani declarou apoio oficial à recondução do atual presidente da Casa, Álvaro Porto (PSDB) e do primeiro secretário Gustavo Gouveia (SD).

De acordo com Dani, que preside a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Popular da Alepe, a atual gestão tem sido marcada por “avanços” em ações para a sociedade e o diálogo respeitoso entre os pares.

"Destaco com alegria ver ações como o Alepe Cuida; a realização do PPA Participativo, de forma descentralizada em todo o estado; além da instalação de uma política institucional antirracista dentro da instituição. Esses avanços são importantíssimos para que a Casa do Povo siga ampliando o seu trabalho junto à população”, disse.

Em entrevista ao JC, Dani Portela descarta saída do PSOL

Em contato com o Jornal do Commercio nesta quinta-feira, Dani Portela descartou deixar o PSOL, após rumores de que a deputada estadual e ex-candidata à Prefeitura do Recife estaria de saída do partido, em virtude da desfiliação de três militantes ligados ao gabinete da deputada.

“Não há movimento de saída do partido. Eu acabei de ser candidata a prefeita pelo PSOL, meu mandato se estende pelo PSOL até 2026. O que gerou esse ruído foi justamente a saída de pessoas ligadas a mim, uma delas é o meu próprio companheiro, que é um dos fundadores do PSOL. Então alguns quadros dirigentes do partido, que são ligados mais próximos a mim, fizeram um movimento de desfiliação. Eu respeito a trajetória, a decisão, isso foi dialogado comigo também, mas eu sigo no PSOL”, disse.