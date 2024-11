Mendonça Filho vê União Brasil com "tendência de harmonia" e celebra resultado eleitoral do partido

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O deputado federal Mendonça Filho (União) analisou o momento atual do União Brasil, afirmando que a legenda vive “tendência de harmonia”, apesar de conflitos internos, mas destacou desempenho eleitoral nas eleições municipais em Pernambuco, além de comentar sobre a posição do partido na eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. As declarações foram dadas durante debate na Super Manhã da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (4).

De acordo com Mendonça, o quadro está “harmonizado” no União Brasil, a nível nacional. O deputado federal mencionou a condução do presidente do partido, Antônio Rueda, além do vice-presidente ACM Neto.

“Do ponto de vista Nacional o quadro hoje está bem harmonizado. A gente tem a condução e a presidência do Antônio Rueda e a vice-presidência de ACM Neto que foi prefeito de Salvador, meu amigo fraterno e pessoal, e uma governança democrática a nível Nacional, plural, com a grande representatividade dos quadros que tem voto no partido”, disse.

"Tendência de harmonia" no União Brasil a nível estadual

Sobre a situação do partido a nível estadual, Mendonça citou “tendência de harmonia” e enxerga um contexto “tranquilo” atualmente, enfatizando o desempenho eleitoral do União Brasil nas eleições municipais, com a eleição de 10 prefeitos. O deputado federal enfatizou que o partido poderia ter tido um desempenho ainda melhor, não fossem os episódios de “confusão interna”.

“E diria que o contexto hoje é muito mais tranquilo. [...] A gente está buscando o fortalecimento partidário. Nós elegemos 10 prefeitos, podíamos ter eleito até mais, se porventura a gente não tivesse vivido tanta confusão interna, mas agora eu acho que a tendência é de mais harmonia”, analisou.

Desempenho eleitoral do União em PE foi "boa colheita"

Ainda em relação ao desempenho eleitoral do União Brasil em Pernambuco, Mendonça Filho associou os resultados à lógica de “prefeitos trabalhadores”, destacando reeleições e prefeitos que elegeram sucessores.

“Dentro dessa lógica de resultados de prefeitos trabalhadores, a gente tem exemplos muito efetivos desse lado. O prefeito de Belo Jardim Gilvandro Estrela tá dando show, se elegeu com uma votação estrondosa de 73%, a prefeita de Bezerros (Lucielle Laurentino), 74%, o prefeito de Cupira (José Maria) fez o seu sucessor do União também com a grande votação mais de 60%, o Eduardo Lira. Então a gente teve uma expansão grande com conquistas relevantes, também o Chaparral que ganhou lá em Surubim, uma vitória estrondosa”, disse.

Mendonça complementou, enfatizando que os resultados do partido representam uma “boa colheita” eleitoral.

“Quem tem o que mostrar produz resultados e o resultado termina, eu diria, significando uma boa colheita do ponto de vista eleitoral. Não tenho dúvida de que esse é o caminho que a gente tem e é o caminho que a gente vai perseguir sempre para que a gente possa percorrer a melhor direção”, disse.

Eleição para presidência da Câmara dos Deputados

Exercendo o mandato de deputado federal, Mendonça Filho também comentou sobre a eleição para a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, onde o correligionário Elmar Nascimento (União-BA) desistiu da disputa para a presidência da Casa. Mendonça destacou que o quadro atual mostra uma força de Hugo Motta (Republicanos-PB).

“Seria deselegante da minha parte antecipar uma decisão que é do candidato e meu colega, líder, Elmar Nascimento, mas eu diria que hoje o quadro sinaliza uma força muito grande do candidato Hugo Motta, uma pessoa que conseguiu reunir um leque de apoios a partir do próprio presidente Arthur (Lira) e de vários partidos, que o coloca na condição de favorito. Mas os entendimentos estão fluindo e acho que logo logo a gente vai ter uma novidade com relação à posição do líder Elmar Nascimento”, comentou.