Sileno Guedes diz em debate que PSB tem planos para 2026 e destaca liderança de João Campos

No debate na Rádio Jornal, o deputado estadual e presidente do PSB em Pernambuco, Sileno Guedes, enfatizou "a importância do legado deixado pelo PSB no estado e a continuidade do partido na oposição em Pernambuco".

Citando planos para a próxima eleição, para ele, João Campos representa uma "liderança sólida" e "um quadro nacional do PSB", projetando uma possível presença do partido nas eleições de 2026, mas não deixa confirma a presença do filho do ex-governador Eduardo Campos e diz que "precisa ser discutido com as lideranças que apoiaram a reeleição".

O PSB no Governo de Pernambuco

O PSB governou Pernambuco por mais de 15 anos, até ser derrotado nas eleições de 2022. Liderado inicialmente por Miguel Arraes e, não de forma contínua, por Eduardo Campos, o partido se consolidou como uma força expressiva no estado em sucessivas eleições, incluindo a eleição de Paulo Câmara, que governou até 2022, quando foram derrotados por Raquel Lyra (PSDB).

João Campos em 2026

Após a recente reeleição como prefeito do Recife, João Campos é apontado como um dos potenciais nomes do PSB para a disputa ao Governo do Estado em 2026. Em entrevista ao programa Roda Viva, realizado no dia 28 de outubro, João ponderou sobre os rumores e preferiu não antecipar qualquer decisão.

“Eu acabei de disputar uma eleição, fui reeleito com a maior votação da história da nossa cidade. Isso mostra a confiança das pessoas. Não tem como, dois anos antes, findado um processo eleitoral, de forma imediata você cravar quem é candidato pra 2026. Eu tenho um compromisso com o Recife”, afirmou Campos.

Ele ainda acrescentou que qualquer candidatura deve ser feita em torno de um “projeto” e que “ninguém é candidato de si”, sinalizando que as próximas decisões serão tomadas “no tempo certo”.