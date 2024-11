Eleições EUA: Direita brasileira parabeniza Trump nas redes sociais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Diversos nomes da direita brasileira comemoraram a vitória de Donald Trump nas eleições americanas nesta quarta-feira (6). Trump voltará a Casa Branca para ser o 47° presidente dos Estados Unidos. A definição da votação aconteceu por volta das 7h30 (horário de Brasília).

Nomes como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito eleito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) e o deputado estadual Renato Antunes (PL) se manifestaram sobre o pleito americano.

Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou seu perfil nas redes sociais para parabenizar Donald Trump. "Obrigado meu Deus", disse ele, completando com um versículo da Bíblia.

Tarcísio de Freitas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que a conquista de Trump foi uma "vitória do conservadorismo, do patriotismo, da prosperidade, da liberdade".

Trump eleito! Começamos o dia celebrando a vitória do conservadorismo, do patriotismo, da prosperidade, da liberdade. Olhamos para os Estados Unidos com esperança ao ver o movimento conservador superar um dos seus obstáculos mais desafiadores, e também com a plena certeza de que… pic.twitter.com/gIBcedD6dc — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) November 6, 2024

Gilson Machado

Nos Estados Unidos ao lado do filho (Gilson Filho) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), o ex-ministro do turismo no governo de Bolsonaro, Gilson Machado (PL), comemorou presencialmente a vitória do conservador americano. "Próximo passo é o Brasil em 2026", enfatizou.

Ricardo Nunes

O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), aproveitou o momento para dizer que será um passo importante de avanços e cooperação com os dois países.

Parabéns pela vitória @realDonaldTrump!Que esse resultado crie um novo capítulo de avanços e cooperação para nossos países!#EleiçõesAmericanas #DonaldTrump #ResultadoEleições #NovoPresidente — Ricardo Nunes (@ricardo_nunessp) November 6, 2024

Flávio Bolsonaro

"O 'homi' voltou", comemorou o senador do PL, Flávio Bolsonaro.

Romeu Zema

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também parabenizou Trump. "O resultado mostra a insatisfação com os governos de esquerda que abusam das mordomias", disse Zema.

Parabéns aos americanos que, democraticamente, elegeram @realDonaldTrump. O resultado mostra a insatisfação com os governos de esquerda que abusam das mordomias, são irresponsáveis com o dinheiro público e adoram aumentar impostos. Desejo sucesso ao novo presidente. — Romeu Zema (@RomeuZema) November 6, 2024

Renato Antunes

"Tentaram de todas as forma, não conseguiram", disse o deputado estadual, em Pernambuco, Renato Antunes (PL).