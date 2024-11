Prefeitos eleitos de Itapissuma e Abreu e Lima na esperança de retomar turismo na região

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os prefeitos eleitos das cidades de Abreu e Lima e Itapissuma, Flávio Gadêlha (PSB) e Junior de Irmã Teca (PSD), apontaram diversos problemas que ocasionaram o declínio no turismo do litoral Norte da Região Metrolitana do Recife. Os gestores participaram do Debate da Super Manhã, da Rádio Jornal, nesta quinta-feira (7).

Na visão de Flávio e Junior, atualmente não há como competir nesse segmento com as cidades do litoral Sul do estado, ampla preferência entre turistas e investidores.

"Essa quebra de braço de Sul contra Norte, a gente não tem condição atualmente de disputar. Quando o turista desce no aeroporto, ele vai direto para Porto de Galinhas. A gente não tem rede hoteleira, não temos como disputar nesse momento. Mas a gente tem que encontrar solução, trazer empresas para o município e brigar pelo nosso espaço, mas uma briga boa. As cidades do litoral Norte têm que estar unidas para ser fortalecidas como eram nos anos 90", disse o prefeito de Abreu e Lima.

Junior de Irmã Teca concordou, afirmando que é preciso união entre os prefeitos da região Norte, independentemente de partido ou alianças políticas

"Hoje a realidade é tudo para o Sul. No litoral Norte não há investimento palpável para a região. Precisamos nos unir ainda mais, e acho que isso depende muito do governo do estado. A gente não tem que ver cores partidárias, tem que olhar para o povo. Se a governadora [Raquel Lyra] colocar em prática tudo que tem apontado, em 2026 a gente pode ter um futuro melhor. Sozinhos a gente não consegue nada. É preciso que o governo federal também enxergue a gente", falou o prefeito de Itapissuma.

O prefeito eleito de Itapissuma, Junior de Irmã Teca - Simone Oliveira / Rádio Jornal

Problemas em Itamaracá influenciam região



Para Flávio Gadelha, a fuga de investimentos e da malha turística de Itamaracá, que já foi o principal ponto turístico litorâneo da cidade e hoje não se destaca entre os visitantes, influenciou o movimento nas cidades vizinhas.

"São problemas crônicos da região, afetam Abreu e Lima, Paulista, Igarassu, Itapissuma, e isso passa por Itamaracá. O turismo no litoral Norte era absurdamente maior que no litoral Sul, mas com o passar do tempo, [a criação do] presídio, foi-se perdendo valor, as casas desvalorizando, a frequência na ilha diminuiu muito e isso prejudicou as cidades. Itapissuma é passagem para lá, por exemplo", avaliou o prefeito.

Junior de Irmã Teca afirmou que Itamaracá é o grande centro do Litoral Norte, e que a ilha precisa passar por uma grande obra de infraestrutura para se reposicionar no cenário turístico do estado. Ele classificou essa condição como indispensável para alavancar todas as cidades da região.

Apesar disso, garantiu que haverá investimentos na nova gestão para impulsionar a cadeia turística da cidade de Itapissuma, especialmente no polo gastronômico das famosas caldeiradas da cidade. Ele também acredita que os demais municípios da região também têm potencial turístico próprio.

"O presídio não é nem tão parte disso [em Itamaracá]. Na década de 90 já havia presídio e víamos artistas na cidade, Julio Iglesias, Reginaldo Rossi. Então, a primeira coisa é organizar o nosso centro, que é Itmaracá. Mas quem não conhece a caldeirada de Itapissuma? Também temos Igarassu, com praias, a primeira igreja do Brasil, temos muita opção em Abreu e Lima, um dos nossos maiores centros comerciais. Temos uma boa ligação, os prefeitos dialogam bastante, independente de partido, mas é preciso que os governos estadual e federal entrem, com soluções efetivas", declarou.

Escola de Sargentos

Questionado sobre como a Escola de Sargentos do Exército irá beneficiar a cidade de Abreu e Lima, o prefeito reeleito Flávio Gadêlha disse que a construção trará prosperidade especialmente para a zona rural da cidade.

"Em Abreu e Lima nã otemos grandes áreas para construções e investimentos de indústrias, como chegaram nas cidades vizinhas. Essa escola de sargentos vai trazer desenvolvimento para onde temos área. 70% da construção dessa escola vai ser dentro de Abreu. Vai levar renda para o município. O pessoal da zona rural também vai comemorar muito", afirmou o gestor.

O prefeito reeleito de Abreu e Lima, Flávio Gadelha - Simone Oliveira / Rádio Jornal

Polo gastronômico da Caldeirada

Segundo Junior de Irmã Teca, o polo gastronômico de Itapissuma, famosos pelos restaurantes que servem caldeirada, passará por reestruturação e requalificação, com um novo pavimento, mesanino e mirante. O investimento será da ordem de R$ 6 milhões.

"Agradeço à senadora Teresa Leitão (PT), que foi oposição, mas na política a gente tem que desarmar os palanques. Ela vai destinar R$ 4,5 milhões e o governo do estado vai entrar com R$ 1,5 milhão para transformar o polo gastronômico da caldeirada", revelou o prefeito eleito, que assumirá o posto em janeiro de 2025, substituindo o atual prefeito Zé de Irmã Teca, seu tio.