Após nomeação de filiado do PT ao governo, Raquel Lyra fala sobre relação com o partido: "A gente tem se reunido sempre"

Governadora deu declarações após evento no Palácio do Campo das Princesas, ao lado da ministra Anielle Franco e de parlamentares pernambucanos do PT

A governadora Raquel Lyra (PSDB) falou, nesta sexta-feira (8), sobre sua relação com o Partido dos Trabalhadores (PT) em Pernambuco, após a nomeação do petista Maurício de Josué, ex-candidato a prefeito de Águas Belas, para comandar o Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (ProRural). De acordo com Raquel, o PT é “parceiro do governo”, apesar de estar na oposição.

As declarações da governadora aconteceram após cerimônia no Palácio do Campo das Princesas, que contou com a presença da Ministra da Igualdade Racial Anielle Franco, além de parlamentares do PT, como o senador Humberto Costa e os deputados estaduais Doriel Barros e Rosa Amorim. O evento tratou da adesão do Governo do Estado ao programa Juventude Negra Viva, do Governo Federal.

Atendendo a imprensa após o evento, Raquel destacou a relação com o PT, enfatizando um trabalho realizado pelo Governo do Estado em “muita união com todos”, citando o apoio dado ao partido e suas lideranças a nível estadual, mas ressaltando que o apoio se estende a todas as prefeituras de Pernambuco.

“A gente tem trabalhado sempre em muita união com todos e o Partido dos Trabalhadores, embora esteja na oposição, tem sido parceiro do nosso governo na votação de matérias importantes, no apoio que temos dado, também, como temos feito a todas as prefeituras de Pernambuco, às suas lideranças”, disse.

Sobre a nomeação de Maurício de Josué para Diretor Geral do ProRural, Raquel elogiou o petista, destacando que é um “quadro qualificado” para ocupar o cargo, enfatizando a atuação da gestão nas questões rurais.

“A gente traz um quadro que é qualificado para poder ocupar um espaço relevante de fomento à agricultura familiar e de garantir que a gente possa trabalhar mais num ambiente rural, fazendo regularização fundiária, garantindo o trabalho que a gente tem feito com a agroecologia e permitindo também que o nosso povo possa ser mais feliz onde vive. […] Então a gente traz com muita alegria a nomeação de Maurício, que vem compor a nossa gestão, já mostrou a sua capacidade de trabalho e é muito bom poder contar com o quadro. Ele é do PT, sim, e ele está se incorporando ao nosso time para nos ajudar a poder fazer as nossas ações chegarem de maneira mais eficientes”, disse.

Perguntada sobre uma reunião realizada com a bancada do PT no Palácio, Raquel destacou que não foi a primeira vez e que tem se reunido “sempre”, mas enfatizou que as reuniões acontecem com todos os outros deputados, além dos petistas.

A governadora também citou que, com os parlamentares do PT, trata de questões que dialogam com as demandas da sigla em Pernambuco.

“E não foi a primeira reunião, a gente tem se reunido sempre. Não só com os deputados do PT, mas com todos os outros deputados, sempre no diálogo dos assuntos que dizem respeito às principais demandas prioritárias do Partido dos Trabalhadores, mas também a questão que foi solicitada muito fortemente de liberação de emendas para projetos que precisam ser encaminhados, e também temas como agricultura familiar, tema como o CNH rural, que afetam diretamente as bandeiras que são levantadas pelo Partido”, completou.