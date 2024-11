Novo diretor do ProRural vai se licenciar do PT após entrar no governo Raquel Lyra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O novo diretor do Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (ProRural), o petista Maurício de Josué, vai pedir licença temporária do Partido dos Trabalhadores para poder seguir no governo Raquel Lyra (PSDB). A informação foi revelada pelo deputado estadual João Paulo (PT).

Segundo o parlamentar, que não esconde a admiração que possui pela gestão Raquel Lyra, Maurício se afastará temporariamente do partido para entrar em acordo com as normas do estatuto do PT, uma vez que a sigla não faz parte da base de apoio ao governo tucano.



"Como houve a decisão de participar do governo, ele, para participar, na condição de filiado do partido, resolveu pedir o afastamento temporário do partido", declarou João Paulo durante expediente na Assembleia Legislativa de Pernambuco, nesta terça-feira (12).

De acordo com o estatuto do Partido dos Trabalhadores, "o filiado, ou a filiada, investido em cargo de confiança na administração pública, direta ou indireta, deverá exercê-lo com probidade, fidelidade aos princípios programáticos e à orientação do Partido".

O documento diz ainda que "o apoio a governos que contrariem os princípios programáticos do Partido" configura infração ética e disciplinar, suscetível a penalidades internas.

"Acho que o companheiro é altamente qualificado, um excelente profissional, e o governo do estado precisa de profissionais qualificados. O PT não tomou a decisão de participar do governo Raquel, apesar de toda a aproximação da governadora Raquel Lyra com o presidente Lula, onde ela tem reconhecido esse apoio, inclusive todos os ministros do governo Lula a recebem de braços abertos ajudando Pernambuco", completou João Paulo.

PT no governo Raquel

A nomeação de Maurício foi publicada no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (8) e gerou um burburinho de que representaria a entrada do Partido dos Trabalhadores na administração Raquel, neste que seria mais um aceno de aproximação da tucana ao governo Lula.

Na ocasião, a governadora Raquel Lyra confirmou que fez a nomeação de Maurício, destacando que ele é filiado ao PT, mas que levou em consideração suas capacidades técnicas.

"A gente traz um quadro qualificado para ocupar um espaço relevante, que fomenta a agricultura familiar e garante que possamos trabalhar mais com o ambiente rural, fazendo regularização fundiária. A gente traz com muita alegria a nomeação de Mauricio para compor a nossa gestão. Já mostrou a sua capacidade de trabalho e é muito bom poder contar com um quadro que é do PT”, falou a governadora.