Segundo dia de seminário com prefeitos eleitos tem foco em estratégias para captação de recursos para municípios

O segundo e último dia do Seminário de Novos Gestores, promovido pela Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), nesta terça-feira (12), em Gravatá, teve foco na capacitação dos prefeitos eleitos e demais gestores para a captação de recursos para municípios pernambucanos, trazendo especialistas para discutir estratégias e oportunidades financeiras para as cidades.

No painel “Governança e Captação de Recursos”, a especialista em captação de recursos e ex-integrante do Banco Mundial, Fátima Amazonas, destacou que o processo de captação vai além da obtenção de verbas e que as ações precisam estar alinhadas às questões globais.

“Essas ações devem estar alinhadas às agendas globais de desenvolvimento sustentável, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), garantindo que as ações locais contribuam para questões globais de clima e bem-estar”, frisou.

Ainda no mesmo painel, Joelson Azevedo, coordenador de Captação de Recursos da União dos Municípios da Bahia (UPB), detalhou a parceria com a Amupe e destacou um trabalho que vem sendo desenvolvido para auxiliar municípios pernambucanos, por meio de análise da Capacidade de Pagamento (Capag) de cada município, para mapear e identificar as cidades que possuem acesso a recursos específicos e a classificação de cada um, com orientação posterior da Amupe, baseada nessas informações.

Regina Lemos, diretora do Ministério de Gestão e Inovação (MGI), abordou as diversas ações do governo federal voltadas para os municípios, destacando programas e oportunidades que podem ser acessadas pelas prefeituras pernambucanas.

O evento segue durante a tarde, com painéis e palestras sobre gestão pública, inovação e o fortalecimento da governança local.