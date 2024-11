Silvio Costa reforça apoio de Lula a prefeitos de PE e expectativa para ampliação do Aeroporto de Caruaru

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Durante o seminário da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) realizado nesta segunda-feira (11) em Gravatá, o ministro Silvio Costa Filho, titular da pasta de Portos e Aeroportos, reiterou o compromisso do Governo Lula em trabalhar pelos municípios de Pernambuco.

Em sua fala, destacou, entre outros pontos, a relevância do projeto de construção do aeroporto de Caruaru, um investimento conjunto entre os governos federal e estadual.

PT e partidos de esquerda assinam manifesto contra pressão sobre Lula por corte de gastos

PT e partidos de esquerda assinam manifesto contra pressão sobre Lula por corte de gastos Ministro diz que escala 6x1 tem de ser negociada em acordos coletivos

Ministro diz que escala 6x1 tem de ser negociada em acordos coletivos Alepe comemora 25 anos da Escola do Legislativo com programação aberta ao público Leia Também

Aeroporto de Caruaru

O ministro Silvio Costa Filho anunciou que o projeto de construção do aeroporto de Caruaru está em fase de conclusão e deve ser lançado até o final de novembro, com a previsão de início das obras no primeiro trimestre de 2025.

O valor total do investimento será de R$ 150 milhões, sendo metade desse valor proveniente do governo federal e a outra metade do governo estadual.

Quais são as vantagens?

Em sua fala, o ministro enfatizou o impacto positivo do novo aeroporto para a aviação no estado, destacando a possibilidade de voos diretos entre Caruaru e grandes centros como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

A infraestrutura prevista permitirá que turistas de diversas regiões do Brasil possam visitar o Agreste pernambucano.

"Esse aeroporto vai ser fundamental para o desenvolvimento do Agreste. Será um divisor de águas para a região e possibilitará o aumento do fluxo de visitantes, o que ajudará na geração de emprego e renda para os pernambucanos", afirmou Costa Filho.

Ministro garante compromisso com Pernambuco

O ministro reafirmou a importância da parceria entre os governos federal e estadual para enfrentar os desafios enfrentados pelas cidades de Pernambuco, destacando a necessidade de união para que as obras de infraestrutura possam avançar com eficácia.

“Esse projeto é só um exemplo do trabalho que estamos fazendo em conjunto. A nossa prioridade é fortalecer os municípios e, com isso, gerar mais oportunidades para o povo pernambucano", concluiu Silvio Costa Filho.

Estavam presentes no Seminário da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) a governadora Raquel Lyra, deputados estaduais, federais, prefeitos de mandato, secretários e os novos gestores que tomarão posse em 1º de janeiro de 2025.