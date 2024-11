Raquel Lyra abre seminário da Amupe e diz que parceria com municípios é fundamental

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Governadora enalteceu o trabalho do presidente do órgão, Marcelo Gouveia, e lembrou de reunião com prefeitos eleitos marcada para dia 22, no Recife

A governadora Raquel Lyra (PSDB) afirmou, durante abertura do seminário Gestão que Transforma, promovido pela Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), que sua gestão tem compromisso com os municípios pernambucanos, e que o governo estadual apresentará, no evento, ações que comprovam essa parceria.

"A gente vem reafirmar nosso compromisso com os municípios pernambucanos, apresentar o que a gente tem feito em parceria com os municípios desde o primeiro dia do nosso mandato. Sou municipalista, fui prefeita, sei quanto é difícil para o gestor tocar a vida do município. Mas a gente conseguiu construir muitas parcerias nas mais diversas áreas, e é sobre isso que vamos falar no seminário. No fim de tudo, o que a gente quer é que o povo seja feliz onde quer que ele viva", disse Raquel.

Ainda no evento da Amupe, realizado em Gravatá, nesta segunda-feira (11), a governadora lembrou que tem encontro marcado com os prefeitos eleitos e reeleitos no Recife, no próximo dia 22 de novembro.

"Vamos fazer uma reunião no Recife para, de maneira mais operacional, falar sobre parcerias do governo do estado com municípios e o que vem pela frente nos próximos dois anos. Foram dois anos iniciais desafiadores, mas a gente já começa a mostrar nossa cara, e o trabalho só tende a acelerar. E essa parceria com municípios é fundamental", acrescentou Raquel, enaltecendo o papel da Amupe na realização do evento desta segunda.

"É muito importante o encontro com a Amupe, que é muito forte e sempre se fez representar não só dentro do estado, como nas lutas nacionaos. Mais uma vez, parabenizar toda a diretoria, em nome do presidente Marcelo Gouveia", declarou a tucana.

O ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho também participou da abertura do encontro e afirmou que o presidente Lula fez questão da participação do governo federal no evento.



"Ele [Lula] sabe que a nossa atuação em Pernambuco tem sido pautada em defesa dos municípios do estado, por entender que é nos municípios onde temos os maiores problemas de ordem social, a falta de creche, saneamento, posto de saúde, a necessidade de ter áreas poliesportivas para atender a juventude, destravar convênios", afirmou Silvio.

"É por isso que a gente fez questão de estar presente, por entender a importância dos municípios no desenvolvimento de Pernambuco e poder se colocar à disposição em Brasília, junto ao presidente, aos outros municípios de governo, para ajudar o nosso estado", completou o ministro.

Seminário na Amupe

O seminário é realizado pela Amupedesde 2012, tradicionalmente após a definição das eleições para prefeito. Neste ano, o encontro acontece nestas segunda (11) e terça (12), no Hotel Canários de Gravatá.

O presidente da Amupe explicou durante a abertura do evento que o encontro tem o objetivo de proporcionar, especialmente aos prefeitos eleitos para primeiro mandato, um contato com as políticas de gestão.

"Nosso seminário tem a intenção de dar boas vindas aos prefeitos eleitos e reeleitos, e mostra rum pouco das parcerias que construímos com o governo estadual, governo federal, Caixa Econômica, Sebrae, órgãos de controle, para que a gente possa judar os prefeitos pernambucanos a dar uma vida melhor ao seu povo", declarou Marcelo Gouveia.

"É um momento para os eleitos conheceram a gestão pública em si. A gente da Amupe tenta capacitar e apresentar a gestão pública em diversos temas, desde captação de recursos, lei de responsabilidade fiscal, saúde, educação, parcerias estratégicas. Esse é o primeiro contato com a gestão pública e o municipalismo", completou o gestor.