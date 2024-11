STF deve limitar acesso à Corte até o fim do ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Edifício, localizado na Praça dos Três Poderes, segue cercado com grades e as visitações públicas permanecem suspensas após atentado

Finalizadas as varreduras na Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal (STF) estuda como retomar o acesso ao prédio sem comprometer a segurança dos ministros e servidores. Por enquanto, o edifício segue cercado com grades e as visitações públicas permanecem suspensas.

As medidas não devem ser flexibilizadas em 2024. A previsão é de que os protocolos sejam reavaliados nos próximos meses.

As mudanças foram implementadas às pressas após o atentado a bomba na noite da última quarta-feira, em frente à estátua da Justiça. Francisco Wanderley Luiz, autor do ataque, se matou no local utilizando explosivos.

Servidores relataram momentos de pânico. O prédio da Corte foi evacuado imediatamente. A equipe de segurança temia que novas bombas estivessem espalhadas.

As sessões de julgamentos estão mantidas no Supremo, mas com acesso restrito a advogados das partes e jornalistas previamente credenciados. Todos são submetidos a um esquema de segurança rigoroso.