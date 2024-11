Candidatos à presidência da OAB-PE votam no Recife Expo Center

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os três candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Pernambuco (OAB-PE) já votaram nesta segunda-feira (18).

Embora haja a posibilidade de votar pela internet, Almir Reis, Fernando Santos Junior e Ingrid Zanella depositaram seus votos no ponto de votação presencial localizado no Recife Expo Center, no bairro de São José, região central da capital.

Almir, Fernando e Ingrid chegaram ao local em horários diferentes, acompanhados de suas respectivas comitivas de aliados.

A votação da OAB-PE permanece com as urnas abertas até às 17h desta segunda. O resultado deve sair por volta das 18h, conforme anunciou o presidente da comissão eleitoral da OAB-PE, Lítio Santos, em entrevista à Rádio Jornal.

Os advogados e advogadas podem votar pela internet, por meio do site vote2024oabpe.org.br, ou em pontos de votação presenciais espalhados pelo estado.

No Recife, há terminais no Recife Expo Center e no coworking da OAB, em Boa Viagem. Em Caruaru, a votação ocorre na sede da subseccional e no coworking do órgão da cidade. Nas demais subseccionais, as urnas físicas estão posicionadas nas respectivas sedes.

Pouco mais de 29 mil advogados e advogadas estão aptos a votar no pleito desta segunda. Aqueles que não votarem e não justificarem a ausência serão multados em 20% do valor da anuidade.