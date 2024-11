Resultado da eleição da OAB-PE será divulgado ainda nesta segunda, garante presidente da comissão eleitoral

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente da comissão eleitoral da OAB-PE, Lítio Santos, afirmou que o resultado da eleição para presidente do órgão, realizada nesta segunda-feira (18) em todo o estado, deverá ser divulgado por volta das 18h de hoje. A declaração foi dada em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

A votação para presidente da OAB-PE ocorre das 9h às 17h, pela internet (vote2024oabpe.org.br) e em pontos presenciais. Disputam o cargo os advogados Almir Reis, Fernando Santos Junior e Ingrid Zanella. O novo gestor do órgão ficará no cargo no biênio 2025-2027.



"A votação esse ano ela inova porque é feita online ou de forma presencial. A urna é como se fosse única para todo o estado Pernambuco e para todo o eleitorado. O advogado apto a voto pode entrar via site e consegue votar de qualquer lugar. Existem pontos presenciais de apoio onde estão disponíveis terminais de votação onde o eleitor ou eleitora poderá exercer o voto", afirmou Lítio.

No Recife, os pontos de votação presencial estão disponíveis no Recife Expo Center, na região central da capital, e no coworking da OAB, no bairro de Boa Viagem. Em Caruaru, os terminais estão na sede da subseccional e no coworking do órgão na cidade. Nas demais subseccionais, as urnas físicas estão posicionadas nas respectivas sedes.

Pouco mais de 29 mil advogados e advogadas estão aptos a votar no pleito desta segunda. Aqueles que não votarem e não justificarem a ausência serão multados em 20% do valor da anuidade.

Na visão de Lítio Santos, os candidatos que não vencerem o pleito deverão dialogar com o vencedor para dar continuidade a um trabalho saudável dentro da ordem.

"Não existem perdedores, ao meu ver, existem vencidos e vencedores, derrotados jamais. A OAB tem que servir exmplo para a sociedade para fazer uma eleição ordeira, ume eleição dentro dos conformes. Após proclamados os resultados, os que tenham sido vencidos assimilem a vitória da parte adversa para que possam tentar conduzir os próximos anos da advocacia de uma forma linear e equilibrada", pontuou.

Além da votação para presidente da OAB-PE, os votantes também escolherão os nomes dos seis advogados que vão compor a lista sêxtupla Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Ao todo, são 24 nomes na disputa, dos quais três homens e três mulheres serão selecionados e indicados ao TJPE, que por sua vez elabora uma listra tríplice. Os três nomes finais serão enviados para escolha da governadora Raquel Lyra.



