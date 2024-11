Eleições OAB-PE: Confira resultados e lista sêxtupla do Quinto Constitucional

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE) divulgou, no início da noite desta segunda-feira (18), os nomes que irão compor a lista sêxtupla do Quinto Constitucional, vaga destinada à Ordem para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Para o pleito deste ano, foi definido que a composição da lista sêxtupla atenda critérios de paridade de gênero (50% de vagas destinadas a mulheres) e cota racial de 30% para advogados negros, pretos ou pardos.

Confira a lista abaixo:

Adriana Caribé – 6.273 votos;

Carlos Gil – 5.983 votos;

Diana Câmara – 5.293 votos;

Taciana de Castro – 5.213 votos;

Alexandre Bartilotti – 4.429 votos;

Paulo Artur Monteiro – 976 votos.

Após a definição da lista sêxtupla, a OAB encaminhará os nomes para o TJPE, que escolhe os nomes para compor uma lista tríplice, posteriormente enviada para a governadora Raquel Lyra, responsável pela nomeação.

Mais cedo, a governadora escolheu o atual procurador-geral de Justiça do Ministério Público, Marcos Antônio Matos de Carvalho, para ser o novo desembargador do TJPE, ocupando a vaga destinada ao Ministério Público de Pernambuco pelo Quinto Constitucional.

O que é o Quinto Constitucional?

O Quinto Constitucional é uma regra prevista no artigo 94 da Constituição brasileira de 1988, determinando que um quinto (1/5) das vagas de determinados tribunais seja preenchido por advogados (OAB) e membros do Ministério Público.