Ranking dos Políticos: veja os 10 melhores parlamentares pernambucanos, segundo lista nacional

Site Ranking dos Políticos usa critérios como privilégios, desperdícios e corrupção para criar lista de melhores parlamentares do país

Pernambuco teve um deputado federal listado entre os 10 melhores membros do Congresos Nacional em 2024, segundo o site Ranking dos Políticos. Mendonça Filho (União Brasil) foi considerado o 9º melhor congressista do país neste ano, entre deputados e senadores, alcançando nota 8,56, de um total de 10. O parlamentar com melhor colocação foi Arnaldo Jardim (Cidadania), de São Paulo.

A iniciativa Ranking dos Políticos foi criada em 2011 e leva em consideração a atuação dos parlamentares no combate à corrupção, os privilégios e o desperdício da máquia pública, além de presença nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e votações nas decisões mais importantes do Congresso.



Além da nona posição no ranking nacional, Mendonça Filho também ficou em 9º lugar entre os melhores da Câmara dos Deputados. O feito colocou o parlamentar no primeiro lugar entre deputados e senadores do Nordeste e de Pernambuco.

"Ser reconhecido pelo trabalho, seriedade, honestidade e compromisso com o povo pra mim é uma honra. Seguirei fiel ao povo Pernambucano que me confiou este mandato com muita responsabilidade e dedicação", disse Mendonça.



O segundo melhor pernambucano, de acordo com o ranking, é Lula da Fonte (PP), que ficou na 49ª posição geral, com nota 8,37. O terceiro lugar do estado é Pedro Campos (PSB), com 7,25 — ele ficou na 117º posição na lista geral. (Veja o ranking completo abaixo).

Entre os senadores, o que obteve melhor desempenho foi Fernando Dueire (MDB), com 6,42 pontos. Ele foi considerado o 48º melhor parlamentar do Senado Federal e o 8º melhor congressista do estado.

Os vencedores da premiação do Ranking dos Políticos 2024 serão reconhecidos em evento no dia 4 de dezembro, em Brasília, com a presença de lideranças políticas e representantes da sociedade civil.

Ranking dos Políticos - Congresso Nacional

Arnaldo Jardim (Cidadania - SP): 8,80 Adriana Ventura (Novo - SP): 8,74 Pedro Paulo (PSD - RJ): 8,67 Alex Manente (Cidadania - SP): 8,64 Zé Vitor (PL - MG): 8,63 Caroline De Toni (PL - SC): 8,62 Kim Kataguiri (União Brasil - SP): 8,61 Pedro Lupion (PP - PR): 8,58 Mendonça Filho (União Brasil - PE): 8,56 Joaquim Passarinho (PL - PA): 8,52

Ranking dos Políticos - Pernambuco

Mendonça Filho (União Brasil): 8,56 Lula da Fonte (PP): 8,37 Pedro Campos (PSB): 7,25 Augusto Coutinho (Republicanos): 7,22 Luciano Bivar (União Brasil): 7,04 André Ferreira (PL): 6,73 Fernando Monteiro (PP): 6,61 Fernando Dueire (MDB): 6,42 Coronel Meira (PL): 6,38 Ossesio Silva (Republicanos): 6,22

Ranking dos Políticos - Senado